Dos de los cuatrillizos ya tienen padrinos

El alcalde Luis Revilla y su esposa Maricruz Ribera son padrinos de Antonio y Luis Villegas Quino, dos de los cuatrillizos que nacieron en el Hospital Nuestra Señora de La Paz. Ayer los padres de los bebés pidieron que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera los ayudaran.

"Felicidades Adriana y Joel, padres de los cuatrillizos nacidos en La Paz y gracias a los médicos del Hospital Nuestra Señora de La Paz por su dedicación" (sic), escribió el burgomaestre de la sede de Gobierno en su cuenta en Twitter.

"Somos del pueblo nomás, de Guanay en los Yungas. Cuando era soltero trabajaba, pero ahora no sé que voy a hacer. Lo más importante es que estén bien mis hijos, me he prestado para venir acá, a la ciudad", realató ayer a EL DEBER el padre de los cuatro niños, que permanecen en observación médica.

Mientras que Ribera escribió en su perfil en Facebook: "Nacieron cuatrillizos en La Paz, felices de ser los padrinos de Antonio y Luis", acompañando el mensaje con imágenes de los recién nacidos.

