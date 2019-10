¿Qué me pongo? 7 apps que te pueden ayudar

Aunque tu ropero esté lleno de ropa, todas las mañanas pasa por tu cabeza la pregunta ¿qué me pongo?, piensas en el clima, en lo que tienes que hacer y en sentirte cómodo pero algunas veces no hay forma de lograr el "outfit" ideal.



Mujeres y cada vez más hombres están en busca de las tendencias y de lograr un estilo personal. Los creadores de aplicaciones lo saben y buscaron cómo ayudarte a dar con el look perfecto para cada día.



Para que dejes de perder el tiempo cada vez que quieras salir de casa, te compartimos 7 aplicaciones que te pueden ayudar en esta tarea:



1. ClosetSpace



Te ayuda a clasificar prendas, accesorios y complementos creando combinaciones completas bajo parámetros como el clima o el tipo de evento al que vas a ir.



2. ASAP 54



Ofrecen diversas opciones similares de ropa a diferentes precios para todos los presupuestos. Por ejemplo, si quieres encontrar un tipo de blusa en particular sólo tienes que subir una foto como la que quieres y otros usuarios te dirán donde puedes encontrar unas parecidas.

3. The Hunt



Sirve para ayudarte a encontrar una prenda o accesorio similar que viste en alguna foto de revista o red social. También puedes subir fotos de tus outfits y recibir opiniones honestas de los demás usuarios.

4. Stylebook



Es una especie de inventario de tu ropero en el que tomas fotos a tus prendas y luego puedes combinarlas digitalmente para evitar ensayarte todo lo que tienes ¡dejar un caos en tu habitación!. También te ayuda a reconocer que ropa usas menos para poder elegir fácilmente lo que vas a donar.

5. PS Dept.



Promete ser un "Personal Shopper" (asistente de compras) 24 horas al día y 7 días de la semana, en el que podrás encontrar todo lo que busques. Además tienen un equipo técnico que responde a las dudas de sus usuarios.

6. What did I wear?



Es la aplicación perfecta para los que no quieren repetir lo que se pusieron en un tiempo determinado. Esta aplicación te permite subir fotos de lo que te pones, clasificar por fecha y por lo que hiciste ese día.,

7. Chicfeed



En esta app se reúnen las últimas fotografías de nuestros blogs de moda favoritos y así evitar entrar a cada una de las páginas para ver qué novedades postearon. Descargate esta aplicación para inspirarte con los mejores looks de todo el mundo.