Miguel Salek, en el equipo ganador de los Emmy

Era sábado. Se arregló su pajarita negra. Estuvo atento a cada detalle y a cada presentación. Hasta que llegó el momento álgido. Anunciaron al ganador por mejores efectos especiales. “¡Game of thrones!”, gritaron desde el escenario.



Miguel Salek y sus compañeros cayeron en júbilo. Se abrazaron y corrieron a recoger la estatuilla dorada. Así, el boliviano estaba haciendo historia en los Premios Emmy, los Óscar de la televisión.



Un orgullo nacional

Salek no se cambia por nadie. El fin de semana ‘colgó’ su foto en Facebook, esa que se sacó en el salón donde se desarrolló la edición 68 de los Creative Arts Emmy Awards 2016. Después felicitó a su esposa, Carol Salek, porque también formó parte del equipo de la serie El hombre en el castillo (mejor diseño de título de entrada).



Salek es un boliviano que viene trabajando silenciosamente para Hollywood y ya estuvo como director de simulaciones en Daredevil, la serie de Netflix, algunos de los efectos especiales que aparecen en Batman. El caballero de la noche, El hombre araña 3, Harry Potter, Iron man y Los Vengadores. También ha prestado sus servicios para la

ceremonia de los Óscar, los Grammy y el Súper Bowl.



El joven, nacido en Santa Cruz de la Sierra, compartirá con sus compatriotas este logro. Estará entre el 7 y 9 de octubre en la primera versión del Cómic Con Bolivia, en Colliseum del tercer anillo interno, frente al zoológico municipal.



Victoria para GoT

Los Creative Arts Emmy 2016 se realizaron en el Microsoft Theatre y en dos ediciones (sábado y domingo), pues los organizadores optaron por realizar este corte para evitar que la ceremonia se extienda por más de cuatro horas. Son 82 categorías y las que quedan se entregarán este domingo en el mismo salón, ubicado en Los Ángeles (EEUU).

La aclamada serie Juego de Tronos (apodada GoT por su nombre en inglés) ganó en nueve de las 23 categorías en las que estaba nominada. Así se convirtió en una de las producciones más premiadas de toda la historia de los Emmy.



Se destacó en mejor casting de una serie dramática; maquillaje (no prostético) para serie que emplea una sola cámara por la Batalla de los bastardos y maquillaje prostético para una serie, película de TV o miniserie por La puerta.



Además de mejor vestuario para serie o miniserie de época o fantasía (Michele Clapton por Vientos de invierno);?mejor diseño de producción por Sangre de mi sangre, El hombre quebrado y Nadie;?mejor coordinación de dobles (Rowley Irlam), mejores efectos visuales (Batalla de los bastardos), mejor edición para serie dramática con una sola cámara (Batalla de los bastardos) y mejor mezcla de sonido para serie dramática de una hora (Batalla de los bastardos)