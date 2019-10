Boliviana que aspira a ir a Marte quiere ser madre allá y volver en 30 años

Zaskia Elena Andrea Antelo Mercado, una cruceña de 20 años, estudiante de Relaciones Internacionales y Antropología en Reino Unido, atendió por Skype a EL DEBER para comentar su selección como una de las 100 finalistas del proyecto holandés "Mars One" que busca crear la primera colonia humana en Marte.



Para conseguir dinero el proyecto piensa realizar un reality show con el fin de que la gente ayude a elegir a 24 candidatos. Posteriormente, ellos empezarán a entrenarse y serán enviados al "planeta rojo" en equipos de cuatro personas cada dos años, empezando el 2024.



Zaskia, vestida con una polera de una banda sueca de Heavy Metal "Sabaton", apartó por un momento su tesis sobre religión y política internacional para hablar de su sueño: Ir a Marte. Te resumimos la conversación en 10 frases.



1. Vida extraterrestre. "De que hay vida extraterrestre, hay, pero no sé si estará en Marte. Si es que pillamos vida, ojalá sea vida inteligente que nos pueda decir "no molesten", porque el ser humano no entiende al que no habla. Ya hemos matado muchas especies y plantas".



2. Preocupación familiar. "Mi mamá no quiere que vaya, está preocupada. Cuando mi mamá se enteró de la noticia lloró por teléfono. Mis tías también quieren que renuncie al proyecto".



3. Una nueva sociedad. "Hay que crear una sociedad allá. Los que iremos a Marte seremos de diferentes países. Así que necesitamos entender cómo los humanos pensamos para evitar guerras".



4. La supervivencia. "Llevaremos provisiones de oxígeno y agua, eso es lo más importante. Lo que llevaremos de la Tierra son paneles solares y plástico. Ojalá podamos cambiar eso porque yo no quiero llevar plástico, no creo que le vaya a hacer bien al planeta Marte".



5. Vegetariana a la fuerza. "Extraño la comida boliviana. Mis platos favoritos son el locro que hace mi mamá y el majadito de mi abuela. En Marte nos darán comida vegetariana. Ya me estoy acostumbrando porque la gente con la que vivo no come carne".



6. Viaje sin retorno. "Es un viaje sin retorno. Pero como la tecnología avanza tan rápido, tenemos planeado volver en unos 20 a 30 años. Aunque es preferible decir que no hay vuelta atrás. Así la gente no tiene falsas esperanzas en caso de que algo salga mal".



7. Mucho apoyo. "Me gustaría agradecerles a todas las personas que me han escrito al Facebook. Quiero demostrar que en Latinoamérica y en Bolivia hay gente inteligente que puede lograrlo".



8. Descendencia marciana. "Me gustaría tener un hijo allá, si es posible. Sería interesante pero todavía no sabemos cómo el cuerpo humano reaccionaría a un embarazo en Marte. Me gustaría expandir la colonia y poder hacer investigación".



9. El espectáculo criticable. "El "reality show" no me agrada. La única parte que no me gusta del proyecto es tener una cámara en mi cara todo el rato. Preferiría que todo fuera más privado pero de alguna manera hay que conseguir dinero".



10. Orgullo de Bolivia. "Marquemos nuestro territorio como bolivianos en el mundo. A los jóvenes, decirles que se animen a nuevos retos. Yo nunca me imaginé que iba a estudiar en Inglaterra, tampoco que estaría candidateando a ser astronauta, pero la oportunidad me llegó y la tomé. Así que si tienen oportunidades de hacer algo... ¡tómenla!"