Morales espera que en Chile impere ‘la fuerza de la razón’

El presidente Evo Morales afirmó ayer en Roma que en el diferendo marítimo con Chile debe imperar “la fuerza de la razón” y, en este sentido, aseguró contar con el apoyo de “casi todo el mundo”, hasta del pueblo chileno.



El mandatario afirmó que los chilenos en su eslogan dicen: “Por la razón o por la fuerza”. En contrapartida, los bolivianos utilizan: “Por la fuerza de la razón. Por la fuerza de la justicia”, subrayó.



La declaración del jefe de Estado surgió después de la reunión que sostuvo con los presidentes de las cámaras del Senado y de Diputados de Italia, y luego de que el senador italiano Roberto Cociancich se pronunciara a favor del diálogo para solucionar el diferendo marítimo entre Bolivia y Chile, que actualmente se dirime en la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, a petición del Gobierno boliviano.



La postura expresada por el legislador se suma a la manifestada por la canciller de Alemania, Ángela Merkel, que el miércoles dijo: “Es preciso hablar con Chile, hay conversaciones de larga data, creo que sería bueno reanudar esas conversaciones”.



Mensaje

“Quiero decir que estamos en tiempos de paz. No estamos en tiempos de invasión para una dominación. De integración. Para un trabajo de complementación. Estamos en tiempos de interacción para la liberación de nuestros pueblos”, dijo Morales, en una entrevista que concedió en Roma a la agencia de noticias EFE, en su segunda etapa de la gira oficial que cumple por Europa.



Para el mandatario esa es “la gran fortaleza que tiene Bolivia” ante el mundo, mientras que se cuestionó lo que puede explicar Chile a otros países: “¿Que hemos robado el mar?", ¿Que hemos invadido a Bolivia?”

Por su lado, el ex presidente chileno Ricardo Lagos aseguró, en una entrevista concedida al diario La Razón de España, que si la solución al diferendo con los bolivianos es la soberanía, esta la tiene Perú, porque debe autorizar si Chile cede un territorio y nunca va a aceptar que se acabe la frontera con Chile, porque en medio está Bolivia.



“Bolivia nos ha llevado al tribunal de La Haya, pero creo que hay que restablecer un diálogo, Perú también se fue a La Haya a discutir unas cosas que para nosotros estaban absolutamente resueltas, pero seguimos teniendo relaciones con Perú”, expresó el exmandatario chileno al diario madrileño.



“Recientemente (el 24 de septiembre), La Haya se declaró competente para conocer (la demanda boliviana), pero no para exigir que de las negociaciones entre Chile y Bolivia haya un resultado predeterminado, o sea, que de soberanía nada. Chile ejerce la soberanía porque tiene un tratado vigente. En la demanda de Bolivia nunca se habla del Tratado de 1904, porque saben que no pueden, en cambio hablan de derechos expectaticio”, acotó el expresidente Lagos