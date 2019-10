Saldos bancarios de YPFB son de $us 2.363 millones

Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al 31 de diciembre de la gestión 2014, los saldos bancarios de la estatal petrolera alcanzaron los $us 2.363,63 millones.

Guillermo Achá, presidente de Yacimiento, indicó que el monto supera un 1.476% respecto al registrado al final de la gestión 2006, periodo en el que los saldos bancarios de YPFB ascendían apenas a los $us 160,17 millones.



Achá explicó que se entiende como presupuesto aprobado los recursos que se presupone se percibirán durante una gestión, mientras que el presupuesto ejecutado refleja la percepción real o efectiva de esos recursos; por lo tanto, la diferencia entre ambos no implica acumulación o ahorro en caja y bancos.



En cuanto al presupuesto con que cuenta Yacimientos, Achá indicó que el mismo forma parte del Presupuesto General del Estado (PGE) y que para 2015 representa el 30% del PGE, siendo YPFB la entidad que más aporta a los ingresos del Estado