Habilitan la primera fase del tramo vial Castillo-Isinuta

27/03/2015

En el trópico cochabambino, el tramo Castillo-Isinuta, que antes del conflicto era la puerta de ingreso al Tipnis, de los 47,3 kilómetros de longitud que tiene, seis ya están pavimentados.



De acuerdo con los encargados de la obra, en abril se habilitará el paso para el transporte.



Fernando Floresyavi, gerente de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC), que junto a la Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI) son los responsables de esta vía, explicó que los trabajos que se están realizando en Castillo (de salida de Villa Tunari) corresponden a una segunda capa de pavimentación.



A pedido de la población del lugar, según Floresyavi, la primera semana de abril se habilitará la primera fase Castillo-Chipiriri, de seis kilómetros, para que puedan transitar las movilidades.



Indicó que la entrega de la obra no significa que esté concluida, pues restan trabajos de señalética y otras menores.



La entrega de los 47,3 km pavimentados hasta Isinuta se hará en abril de 2016 y la inversión por esta carretera será de $us 32,5 millones.



No hay más obras

?

En el tramo Castillo-Chipiriri, unos 30 obreros del consorcio EBC-AMVI realizan el tratamiento doble de segundo riego para su asfalto.



Álex Ureña, especialista de pavimentación de EBC-AMVI, explicó que en la zona están desde marzo de 2013 y que debido a las constantes lluvias en varias oportunidades tuvieron que suspender los trabajos.



Ureña señaló que de los seis kilómetros solo restan unos 200 metros en los que se debe trabajar para dejarlos listos para su asfaltado, por lo que considera que en abril la población ya podrá usar la carretera.



En cuanto a los otros tramos, Isinuta-Monte Grande y Monte Grande-San Ignacio de Moxos (Beni), la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) indicó que no hay trabajos



,