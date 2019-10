Gabriela Zapata ya no trabaja más en CAMC

La empresaria Gabriela Zapata fue arrestada este viernes y el fiscal Edwin Blanco intentó tomar sus declaraciones pero la acusada se acogió al derecho del silencio en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la zona sur de La Paz.



Sin embargo, su abogado Walter Zuleta informó que hace una semana que la empresa CAMC pidió la renuncia de Zapata y desde entonces ella ya no es gerente comercial de la empresa china.



"A raíz de este conflicto la han retirado de su fuente de trabajo", indicó Zuleta.



La acusada espera una resolución fiscal que determine si sale libre o queda aprehendida, pese a que la ley indica si no hay una imputación tras 8 horas de arresto, la acusada debe quedar en libertad. "No se está aplicando la ley con la igualdad del caso a una madre de familia", señaló el abogado y descartó que exista un riesgo de fuga.



Zapata debe presentarse el lunes en la mañana a declarar por un conflicto entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa CAMC. Escucha la declaración de su abogado:,