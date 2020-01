Hubo gritos antes de la salida de Rubén Costas

Un comentario del ministro de Economía, Luis Arce, deparó en un duro cruce de palabras y el abrupto abandono del Gobernador Rubén Costas de la primera sesión del Consejo Nacional de Autonomías en 2016. Existen varias versiones sobre lo sucedido en Palacio Quemado.



"Gobernador, por favor, le pido que sea responsable, gobernador. Usted ha tenido su tiempo y ha hablado, lo hemos escuchado, me parece una falta de respeto. Yo le pido, gobernador, usted nos representa a los cruceños", se escucha en una grabación de la acalorada discusión.



Conoce más: Hubo avances en pacto fiscal; Costas dejó la reunión



¿Qué fue lo que pasó? Ayer, el Gobernador de La Paz, Félix Patzi, del que también se escucha su voz en el audio, explicó que el titular de Economía mencionó que el desarrollo del oriente es producto de obras de integración caminera, financiadas por la explotación de los minerales en occidente.



"Él tomó ese comentario como si se le estuviera cobrando o echando en cara que el desarrollo cruceño proviniera del trabajo minero, eso lo molestó, alzó la voz y se salió, pero eso fue casi al final, cuando ya habíamos aprobado las conclusiones de la reunión", explicó ayer en una entrevista con radio Erbol.



Lea también: Costas abandona cita y se decide "comprimir" pasos



"Eso no me perdonaría nunca el pueblo cruceño, ni el pueblo boliviano que yo permitiera en mi casa, que es este mi país, ni en ningún lugar, que me estén cobrando (facturas) a Santa Cruz", aseveró molesto el Gobernador al abandonar la reunión.



En otra parte de la grabación se escucha, "Gobernador, yo le pido, por favor, no se vaya. Es un insulto", de otro representante cruceño en la sesión, mientras que Patzi señala: "Para el bienestar de todos, pido que se remitan a las conclusiones".



Acá puede escuchar la grabación de la discusión: ,