Pokémon GO ya tiene su canción y es boliviana

Ahora Pikachu podrá batir su cola con mucho ritmo latino. La banda boliviana Poker acaba de lanzar su nuevo cover y se trata de la canción "amarilla" con el que el anime, creado por Satoshi Tajiri, Junichi Masuda y Ken Sugimori, se hizo conocido en 1997. "Pokémon" se puede escuchar en YouTube y primicialmente te lo presenta EL DEBER.



La líder, Vanesa Áñez, explicó que desde los inicios de Poker, el público lo comenzó a identificar como Pokémon, precisamente por ese juego de palabras Póker-Pokémon. A ellos no les molestó para nada, más por el contrario disfrutaron del apodo y siguieron con su carrera.



Ni bien Pokémon GO llegó a Bolivia, los músicos se introdujeron al estudio de grabación para realizar la versión boliviana del tema oficial del dibujo animado tan querido por millones de personas en varios países. El trabajo fue arduo y duró siete días. "No dormimos hasta terminarlo", declaró Áñez, oriunda de Santa Cruz de la Sierra.



"Fue una idea loca que surgió a pedido de un amigo nuestro, que es fan del jueguito. La hicimos (la canción) para todos los fanáticos de Pokémon GO, para que rían, se diviertan y la compartan en sus redes", agregó Vanesa, que aún recuerda cómo los garzones de los boliches los llamaban "Los Pokémon" hace 14 años cuando se creó Poker.



Y hay más. El hijo mayor de Vanesa Áñez escuchó el cover y se quejó, porque su madre no deja que descargue la aplicación. "¡Qué injusto! Vos interpretas la canción de Pokémon y a mí no me dejas jugar Pokémon GO", le reclamó el jovencito. Ella no para reír por eso.



Pokémon GO es un videojuego de aventura pionero en realidad aumentada desarrollado por Niantic, Inc. para dispositivos iOS y Android. Su lanzamiento ha sido tan estruendoso que los jugadores ya son millones en el planeta y hasta en lugares donde se lo ha prohibido. En Santa Cruz de la Sierra aparecieron los "PokeTaxis" y ahora la "PokeCanción". Habrá que ver qué más se produce en los próximos días.



Poker es una de las bandas más destacadas de Bolivia y su canción, "Ubalele", logró sorprender al mundo al ubicarse en el puesto 1 del Hot Ranking del influyente canal de música, HTV. Además, Poker también ha estado involucrado en dar a conocer el talento boliviano al mundo.

