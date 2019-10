Aguilar anuncia proceso contra alcalde de Oruro

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, anunció un proceso contra el alcalde de Oruro, Edgar Bazán, por decidir ampliar por una semana más el descanso pedagógico de invierno en esa región, contrario al retorno de clases en el resto del país.



"Tenemos un serio problema porque el ministerio ha emitido un instructivo para retornar a clases con un horario de invierno ampliado (...) Le vamos a iniciar las acciones correspondientes por tomarse atribuciones que no le competen", señaló la autoridad.



Lamentó que no se coordinara para ver la forma de resguardar la salud de los escolares, pero sin la necesidad de asumir medidas unilaterales que "afectan" el cumplimiento del calendario escolar. Las labores en esa ciudad podrían concluir el 15 de diciembre.



"En situaciones extremas se modifican horarios, pero este no es el caso y a los padres de familia, qué harán con sus hijos. ¿Los van a tener en sus casas? Esas horas las podíamos haber aprovechado para pasar clases", argumentó Aguilar.



Bazán asumió la decisión de ampliar las vacaciones de invierno se por una semana más en la ciudad de Oruro, hasta el 27 de julio. La medida fue sustentada en las bajas temperaturas y una solicitud de los padres de familia.