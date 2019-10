Cortes de energía afectan a zona urbana

Tres cortes intempestivos de energía registrados ayer a las 16:18, 16:20 y 16:35 afectaron a centenares de hogares, negocios y algunas empresas del parque industrial.



En un recorrido efectuado por un equipo periodístico se constató que los cortes afectaron principalmente las zonas del segundo anillo y avenida San Aurelio, avenida Paraguá entre segundo y tercer anillo y algunas empresas del parque industrial.



Si bien no se reportaron daños de magnitud, algunas personas afectadas por los cortes protestaron porque en los últimos tres meses los cortes de energía han sido constantes.



El presidente de la Asociación de Empresas del Parque Industrial, Jorge Cwirko, indicó que algunas empresas de esa zona se vieron afectadas, no obstante no se reportaron mayores problemas.



Al respecto, el jefe de comunicación de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), Amilkar Jaldín, informó de que se desconocen las causas de los cortes, pero que un equipo técnico especializado investiga los hechos.



“Estamos investigando, tenemos 48 horas para informar a la autoridad del ente regulador”, sintetizó.



Admitió que los cortes causaron líos en algunas zonas y que en ciertos casos duró hasta 10 minutos.



Cabe recordar que el 8 de diciembre de 2014 un corte de energía afectó a un 88% de la población del departamento de Santa Cruz y originó un caos en la capital cruceña por la falta de energía eléctrica desde las 15 horas hasta casi la medianoche.



Ese día, en horas de la noche, el gerente de Operaciones del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), Humberto Burgos, informó que el problema fue causado por un defecto en la subestación Guaracachi