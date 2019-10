Bolivia compra 9 naves en $us 2,7 millones

El ministro de Defensa de Bolivia, Reimy Ferreira, anunció esta mañana tras la Rendición Inicial de Cuentas de su despacho, acto que se realizó en La Paz, que Bolivia compró nueve aviones modelo Zlin, de fabricación checoslovaca de entrenamiento con una inversión de 2,7 millones de dólares que llegarán al país en dos meses.



“Para no crear susceptibilidades, son de entrenamiento, no de combate, son aviones básicos para nuestros pilotos, son muy baratos, cada uno cuesta $us 300 mil, por lo que la inversión no pasará los $us 3 millones. También son indispensables porque ya nos quedan sólo dos y uno de ellos dejará de operar en junio. En este momento, en cuanto a la compra de armamento hemos reducido la expectativa que teníamos porque hay que compatibilizar los temas sociales y económicos con el país, no estamos en momento de hacer muchas inversiones en defensa para cumplir con los proyectos sociales”, aseveró.



El Zlin es un avión monomotor biplaza de entrenamiento primario y acrobacia aérea, fabricado en Checoslovaquia por Moravan Otrokovice. Se trata de una versión desarrollada a fines de 1980 a partir del Zlin Z-142, y se han producido más de 50 versiones desde sus inicios.



Ferreira aclaró también que no se puede luchar contra el narcotráfico y contrabando con aviones de entrenamiento. “El tema es que la interdicción implicará también la compra de otro tipo de aeronaves que no están en el presupuesto de 2016. Pensamos en el modelo Super Tucano, pero el 2017”.



El 9 de noviembre de 2015, Bolivia adquirió a Francia 14 radares (13 fijos, uno móvil, siete civiles, siete militares) para cobertura civil y militar a través de un convenio suscrito en París por Ferreira, y por el presidente de la compañía Thales Air Systems, Guy Delevacque, por más de 200 millones de euros. Esta mañana, el ministro de Defensa garantizó que este año debe comenzar a funcionar uno de esos radades “y posiblemente dos. Los otros en los dos siguientes años”



El trámite para ponerlos en funcionamiento es largo. "Terminamos ya el plan del documento base, faltaban algunos detalles técnicos, se amplió a dos meses el inicio del contrato, estamos en fase de financiamiento, y una vez se defina este tema irá a la Asamblea Legislativa. Hay un proyecto de decreto supremo que autoriza la búsqueda de financiamiento, y espero que este miércoles o el siguiente se pueda discutir en gabinete, y luego se va a la Asamblea. Los personeros de Francia están en el país, la discusión es si será en Chimoré o en Cochabamba", explicó el ministro Ferreira.