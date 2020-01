Gerente de Westeco va a la cárcel por caso dron

La juez Albania Caballero ordenó la detención preventiva de Paúl Cuéllar Bejarano, gerente de la empresa Westeco, en la cárcel de Palmasola, al encontrar indicios que lo implican en el caso dron, una investigación que lleva adelante la Fiscalía por la compra --supuestamente irregular-- hecha por la Alcaldía cruceña en 2014.



Cuéllar Bejarano fue acusado durante la audiencia cautelar de haber vendido un dron a la empresa Army Security, de Carlos Alberto Padilla en $us 60.000, con documentación ahora observada. Supuestamente, Army Security entregó el equipo a la comuna cobrando $us 90.000.



Westeco no figura en los documentos del proceso de contratación que realizó el municipio y que refrendó el alcalde Percy Fernández con su firma.