Reportan un 'caso pasivo' de Zika en Riberalta

El director departamental del Centro de Operaciones de Emergencia, Christian Cámara, informó de un caso de Zika en Riberalta (Beni) importado de Venezuela. Aseguró que no representa ningún peligro porque es "pasivo". De esta forma, ya son cinco casos confirmados de este mal en todo el país.



"Es una persona de nacionalidad venezolana que fue contagiada en Caracas, ella ya es una enferma pasiva", indicó después de recibir el reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes).



Cámara explicó que la paciente es una doctora que trabaja en Riberalta, la que, a su retorno de Venezuela, informó que contrajo el mal en su país y que recibió tratamiento, razón por la que las autoridades sanitarias autorizaron su regreso por no representar ningún riesgo. "Es un caso positivo de Zika, pero pasivo, es decir no representa el más mínimo riesgo", sostuvo.



Cámara aseguró que la Gobernación de Beni ordenó un mayor control en las fronteras para detectar posibles casos importados de esa enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.



Temor en el norte de La Paz



Por su parte, el jefe del Sedes de La Paz, Johnny Ayllón, aseguró que, según los resultados de laboratorio, se descarta el ingreso del virus del Zika a La Paz, aunque hay preocupación en el norte de ese departamento.



"Hemos tenido (en enero pasado) cuatro casos sospechosos importados, pero ahora (después de los análisis) podemos decir con certeza que no tenemos circulando en el departamento el virus del Zika", informó a los periodistas.



Aunque reconoció que el Sedes está preocupado por los brotes de dengue y chikungunya en el norte del departamento y ratificó el desplazamiento de brigadas médicas a los ríos Madre de Dios, Manuripi y Manupare, para la fumigación y atención médica.



"En segunda instancia a partir de enero hemos ingresado a Mapiri y La Asunta para hacer el control de vectores y eliminar la cadena de transmisión, como ahora lo estamos haciendo en San Buenaventura y en los próximos días en Tunupasa, Palos Blancos, Alto Beni, Caranavi, Guanay y Teoponte, para la eliminación de criaderos y la fumigación de casas", remarcó.