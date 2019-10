Claudia Arce, intrépida en el Dakar

Es uno de los nuevos talentos de la televisión del 2014 según el experto en medios, Max Tórrez. Claudia Arce, Miss Bolivia 2009, tras el éxito inicial de En ruta 2014, un programa deportivo dedicado al rally Dakar -difundido por ATB, vuelve a brillar hoy en esta edición del Dakar 2015.



Claudia lleva casi tres años en el mundo de la televisión. Desde La Paz, conduce la revista matinal Viva la mañana y el noticiero del mediodía de ATB. A sus 23 años los trabajos, el estudio y el amor no le faltan y mantienen su agenda ocupada.



¿Cómo surgió la idea de incursionar en el periodismo deportivo?

En realidad, vimos la oportunidad de cubrir un evento de magnitud y único. Era la primera vez que Bolivia formaba parte del recorrido del Dakar 2014 y si bien la gente estaba emocionada, no sabía de qué se trataba la competencia. Lo destacamos como un hecho histórico en base a un periodismo informativo y el programa duró dos meses.



ATB no tenía planes de hacer un programa y con Leonel Fransezze dijimos no lo podemos dejar pasar de lado, así nació En ruta 2014, una coproducción con ATB. El canal vio que lo hicimos bien y para este 2015 nos propuso producirlo con mayores recursos tecnológicos.



Las carreras de velocidad atraen más al público masculino, ¿cómo te ganás su respeto y credibilidad?

Debés ponerte fuerte y que vean que no solo eres una cara bonita, ponerle ganas y meterte donde te tengas que meter. Hay que luchar hasta para conseguir el saludo del corredor que llega a la meta, ser aguerrida para conseguir la mejor imagen. Además, una mujer periodista que hable bien y sea agradable a los ojos del público masculino es una buena fórmula que encontró la cadena Fox en algún momento (risas), no hemos inventado la pólvora, simplemente nos hemos adaptado.



¿Cómo viviste el Dakar 2014?

Fue muy emocionante, hay mucha adrenalina en el ambiente. Viajé al salar de Uyuni con el equipo de producción y realicé entrevistas con los corredores. Duermes donde te toca y si hace frío ni modo.



Contanos una anécdota del pasado Dakar

Estaba en Vivac, el campamento donde descansan los pilotos, y el personal botó a la prensa, entre ellos a mi camarógrafo. Estaba haciendo una entrevista a Wálter Nosiglia y me dejaron quedarme, tal vez porque él es chuquisaqueño como yo. En todo caso, éramos solo yo y una periodista de Fox las únicas haciendo entrevistas. A veces te dicen es una desventaja ser mujer, pero en otras ocasiones es una ventaja, en este tipo de cosas te ayuda más.



¿Qué corredor te dejó una buena impresión?

Sin duda fue Wálter Nosiglia porque él siempre fue súper abierto con las fotos, él me presentaba a todos los competidores y, especialmente, es una persona que se destacó y se ganó el cariño de sus colegas porque ayudó a un accidentado. En el Dakar hay rivalidad y si alguien se accidenta, te pasan de largo para no perder sus minutos, pocos deben ser como Wálter que se detuvo y auxilió.



11 mujeres pilotos participan en esta competencia, ¿qué te dice ese número?

Cada año va en aumento la participación de las mujeres. Hace tiempo hemos logrado que los hombres acepten cosas que eran impensables en el siglo XVIII.



Las mujeres somos igual de capaces, siempre y cuando se tenga el entrenamiento necesario. Podemos hacer más, incluso que los hombres. Nosotras podemos trabajar de tacones, de tenis... pero ellos solo lo pueden hacer de mocasines (risas).



¿Cómo calificás el trabajo de Juan Carlos ‘Chavo’ Salvatierra y Marco Bulacia?

Son excelentes corredores, ‘Chavo’ tiene más chances de salir mejor este año, entre los 10 primeros como él quiere. Este 2015 es la revancha y se le ve con mejor estado físico. Marco participa con un potente y nuevo buggy que esperemos le dé una buena posición en la carrera.



,

Radica hace dos años en La Paz, aunque extraña su terruño y su familia.



¿Qué buscás transmitir en tu programa del Dakar?

Queremos contagiar la pasión de los corredores de nuestro país en el Dakar. ATB es uno de los patrocinadores de Wálter Nosiglia y de eso se trata el programa, de apoyar a nuestra gente.



¿Cómo evaluás tu trabajo periodístico?

Mi trabajo se centra más en la conducción, mi primera experiencia en el periodismo de calle ha sido el Dakar.



El mérito de lo que presentamos en el noticiero o en la revista matinal no es mío, es de la gente que hace periodismo de calle. Como presentadora, debés estar informada de lo que pasa en el país.



¿Hiciste un curso de periodismo?

Hice el curso de tirate a la piscina y aprendé a nadar como puedas. Desde que me inicié en la televisión he tenido buenos mentores en Sucre y en La Paz. Estudio administración de empresas y aprovecho para hacer talleres de teatro musical, que también me sirve como experiencia para la televisión. El 2013 participé en la obra Chicago, que se presentó en La Paz.



En el amor, ¿cómo está tu corazón?

Tengo una relación de más de dos años con Franz Molina, es tarijeño.



¿Y te apoya en todos tus correteos?

Tiene que apoyarme, yo lo apoyo a él también (risas)