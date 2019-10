Familiares "incómodos" de los presidentes latinoamericanos

Algunos familiares de los gobernantes o políticos latinoamericanos han hecho pasar a estos por momentos "incómodos", tras ser vinculados a casos de corrupción, tráfico de influencias e, incluso, han sido los mayores críticos a sus gestiones.



Desde hijos de presidentes, hermanos, padres hasta cónyuges forman parte de la larga lista de casos polémicos que demuestran que la política también puede ser un negocio de familia.



Cuentas en Irán



El más reciente tiene que ver con Máximo Kirchner, hijo de la presidenta argentina, Cristina Fernández, a quien se vincula con supuestas cuentas bancarias millonarias en Estados Unidos e Irán y que, al parecer, comparte la titularidad de alguna de ellas con la exministra de Defensa y Seguridad, Nilda Garré.



Diferentes sectores de la oposición han pedido que se investigue al hijo mayor de la mandataria y del fallecido expresidente Néstor Kirchner, quien ha negado que tenga depósitos en el extranjero sin declarar y atribuyó las acusaciones a una maniobra política.



Por otra parte, Máximo y su hermana Florencia figuran como directores suplentes en la sociedad Hotesur, de la que es accionista Cristina Fernández y que tiene a su cargo la administración del hotel Alto Calafate, en el sur de Argentina.



La sociedad Hotesur es investigada por la Justicia por presuntas

irregularidades administrativas.



En Chile, tráfico de influencias



También Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile,

Michelle Bachelet, está siendo investigado junto a su esposa,

Natalia Compagnon, por tráfico de influencias y eventual uso de

información privilegiada.



El caso en que está involucrado el hijo de Bachelet es un negocio

inmobiliario en el que adquirió tierras con un millonario préstamo

concedido por uno de los dueños de uno de los principales bancos del

país, para luego venderlos a un precio mayor.



La Casa Blanca



En México, una investigación periodística reveló, a finales de

2014, que la primera dama, Angélica Rivera, encargó a un contratista

del Gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital

mexicana, conocida como la Casa Blanca, lo que causó uno de los

escándalos más sonados de los últimos años.



Las críticas desatadas en torno a la residencia llevaron a

Rivera, actriz de profesión, a anunciar la venta de la propiedad y

al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a hacer pública su

declaración patrimonial completa.



El cátering de BoA



En Bolivia, a una empresa vinculada con la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera se le entregó la concesión de un contrato de cátering de la aerolínea estatal BOA.



La adjudicación, por un valor de 2,5 millones de dólares, fue denunciada en marzo de 2014 por un partido de la oposición.



García Linera consideró entonces que la denuncia formaba parte de

la "guerra sucia" de la oposición contra el Ejecutivo y defendió la

legalidad del contrato, pero ordenó su rescisión con el argumento de

que este no acompañaba su "discurso ético".



Paraísos fiscales



En Colombia, los hijos del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010),

Tomás y Jerónimo, protagonizaron un escándalo en abril de 2013,

cuando sus nombres aparecieron en una lista de personalidades con

inversiones en un paraíso fiscal, lo que provocó que se pidiera una

investigación judicial al respecto.



Según pesquisas del Consorcio Internacional de Periodistas de

Investigación (ICIJ), publicadas en el rotativo británico The

Guardian, los hijos del ahora senador eran accionistas de una

corporación llamada Asia America Investment Corporation, con sede

desde 2008 en las Islas Vírgenes.



Los jóvenes explicaron que la compañía nunca operó ni produjo

ingresos y a que los pocos meses de crearla se retiraron mediante

acto jurídico formal, algo que no convenció a varios sectores

políticos del país, que recordaron que Tomás y Jerónimo fueron

acusados de tráfico de influencias mientras su padre fue presidente.



Además de sus hijos, también levantó controversias uno de los

hermanos del expresidente Uribe, Santiago, quien el año pasado fue

señalado ante la Fiscalía de presuntamente colaborar en el asesinato

de un conductor de autobús en 1994 como parte de una estrategia del

grupo paramilitar "Los doce apóstoles".



Los hermanos de Ollanta



También está el caso del hermano del mandatario de Perú, Ollanta

Humala, Antauro, quien paga una condena de 19 años de prisión por la muerte de seis personas en un caótico levantamiento militar contra

el Gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), en 2005.



El caso de la familia Humala es especial, ya que varios de sus

miembros han sido fuertes críticos del propio presidente. Antauro lo

tilda de "conserje", otro hermano dice que quien manda es su esposa

Nadine, un tercero ofreció en su nombre negocios en Rusia y su padre

lo trata de traidor.