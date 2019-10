Julianne Moore siempre será Alice

Cómo afrontarías la vida si el mundo se va borrando de tu mente y no podés hacer nada al respecto? La sútil y destacable interpretación de Julianne Moore, en el papel de una reconocida profesora que padece de alzheimer temprano, es digna de verse. ¿Necesitás argumentos? Moore conquistó 16 premios por su actuación, entre ellos su primer Óscar y su segundo Golden Globe.



Siempre Alice está basada en el libro homónimo de Lisa Genova. La cinta aborda la vida de la Dra. Alice Howland, una profesora de psicología cognitiva en Harvard, que tiene prácticamente todo: una gran familia, estabilidad económica y mucho prestigio. Pero la oscuridad llega a su vida cuando empieza a olvidar nombres, direcciones y eventos, y le diagnostican Alzheimer. Ahora debe enfrentar su vida junto a su enfermedad, luchando con su trabajo, familia y amigos.



No solo la actuación de Moore es destacable, Alex Baldwin también hace una brillante interpretación, como el doctor, que no solo esta perdiendo a su esposa, sino a la mujer que lo impulsaba. Kate Bosworth y Kristen Stewart, quienes interpretan a las hijas de Alice, también brillan en sus personajes, sobre todo Stewart.



Los críticos la han valorado muy bien. Ha sido puntuada con 7,5, sobre 10, en IMDB, el mismo puntaje recibió en Rotten Tomatoes, mientras Metacritic le dio un 72, sobre 100, basada en 41 críticas hechas por expertos de cine y usuarios de la página