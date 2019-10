Rubén Costas es el gobernador con más alto nivel de aprobación

Rubén Costas figura como el gobernador con más apoyo entre las nueve autoridades departamentales del país. Según una encuesta aplicada por la empresa Mercados y Muestras a 800 personas en todo el país, el gobernador de Santa Cruz cuenta con el 67% de aprobación. Solo un 4% de los consultados opinó que el opositor al Gobierno de Evo Morales cumplió un mal o pésimo trabajo.



En el lado opuesto se encuentra el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez (MAS), que cuenta apenas con un 10% de respaldo a su gestión. Otro 36% de los entrevistados lo calificó de regular, mientras que un 18% lo reprueba.



En criterio del secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, la encuesta refleja que las personas están contentas con la gestión de Rubén Costas, que resultó reelegido en las elecciones subnacionales de marzo.



“Esto quiere decir que hasta los que votaron por el MAS en las últimas elecciones ahora apoyan la gestión del gobernador. Rubén sigue en un círculo político bueno y de crecimiento, aunque estos resultados nos plantean más trabajo en un momento difícil, por la merma de los recursos públicos para invertir”, señaló Peña.



Contrastes

Luis Adolfo Flores (MAS), gobernador reelecto de Pando, es el segundo mejor posicionado en apoyo, con un 44%, según la encuesta. Otro 56% calificó su gestión como regular y no acumuló puntos negativos.

Sin embargo, el porcentaje de aprobación está lejos del 65,6% de los votos que recibió en los comicios de marzo, cuando se postuló a la reelección.



En el otro polo figura el también masista Juan Carlos Cejas, de Potosí, que concentra el porcentaje más alto de rechazo, con un 59%, mientras que su aprobación es del 18%. En junio, la autoridad enfrentó la protesta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que marchó a La Paz para exigir al Gobierno el cumplimiento de un pliego petitorio, que constaba de 26 puntos.



Entre las peticiones de los cívicos potosinos, liderados por Jhonny Llally, figuraba la construcción de una fábrica de cemento, la edificación de un aeropuerto internacional y la solución de los conflictos limítrofes con Oruro. A pesar de que no lograron acuerdo con el Gobierno, los manifestantes suspendieron la movilización para no interferir con la efemérides departamental de La Paz.



El también gobernador reelecto Esteban Urquizu (MAS), de Chuquisaca, está con un 37% de aprobación, mientras que el opositor Félix Patzi, de la agrupación Sol.Bo, recibió un 34% y el oficialista Iván Canelas, de Cochabamba, obtuvo un 31%. El beniano Álex Ferrier está con un 26% y el tarijeño Adrián Oliva, con el 21%,

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el alcalde de La Paz, Luis Revilla, figuran como los mejores a escala nacional