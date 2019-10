Afirman que intelectuales fueron usados por ONG´s

El vicepresidente Álvaro García Linera respondió de forma escrita al cuestionamiento que 31 intelectuales de América Latina, Norteamérica y Europa realizaron, en defensa de cuatro Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) que trabajan en el país.



"Lamento profundamente que hayan sido utilizados por estas cuatro ONG en su intento de simular una imagen autoritaria de ?bien lo saben ustedes? uno de los países más democráticos del mundo", escribe la autoridad en la parte final de su nota.



El mandatario además niega que hubiera amenazado con cerrar a las cuatro organizaciones que identificó en una conferencia de prensa y aseguró que Bolivia es un país en el que se respeta por completo la libertad de expresión, por lo que la preocupación es "vana".



"Digo que su preocupación es vana, porque en mis declaraciones sobre las cuatro ONG´s (Milenio, CEDIB, Fundación Tierra y CEDLA), ni ahora ni en ninguna oportunidad anterior, he planteado su cierre, expulsión o restricción alguna de su actividad", asevera.



Dentro de su anterior misiva, los intelectuales del mundo expresan su preocupación "por las acusaciones y amenazas de expulsión" lanzadas contra las ONG´s, hecho que califican como "un gesto de autoritarismo e intolerancia" y "una grave restricción de los derechos civiles".



García responde que dichas organizaciones "mienten y camuflan su activismo político reaccionario bajo el manto de actividad “no gubernamental”. ¿Es que acaso no tienen derecho a mentir? Por supuesto que sí, pero yo también tengo derecho a denunciarlo".



