Trump está furioso con Meryl Streep por sus críticas

"Lacaya" de Hillary Clinton, "una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood": así describió ayer Donald Trump a Meryl Streep, furioso por sus duras críticas en la ceremonia de los Globos de Oro, que recorrieron como una tromba las redes sociales.

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó en los Globos de Oro", escribió el susceptible próximo presidente de EEUU en Twitter.

La respetada actriz, nominada 19 veces a un Óscar (un récord para ambos sexos) y tres veces ganadora de la codiciada estatuilla, arremetió contra Trump y su divisiva retórica sin mencionarlo directamente, en un discurso el domingo de noche en Los Ángeles.

Con la voz temblando de emoción, tratando de controlar las lágrimas, la actriz evocó especialmente un episodio en el que Trump, entonces candidato republicano, habla del reportero discapacitado Serge Kovaleski del diario The New York Times, agitando sus brazos mientras lo imita.

Obama y Fiat

Trump, que asume la presidencia el 20 de enero en reemplazo de Barack Obama, también agradeció a Fiat Chrysler por el anuncio del grupo que invertirá $us 1.000 millones para modernizar sus plantas en EEUU.

La inversión de Fiat Chrysler, dada a conocer el domingo, busca modernizar sus plantas de los estados de Michigan y Ohio y preparar una de ellas para que pueda producir una camioneta que ahora se está fabricando en México.

"Finalmente está ocurriendo: Fiat Chrysler acaba de anunciar planes para invertir $us 1.000 millones en sus plantas de Michigan y Ohio, creando 2.000 puestos de trabajo", tuiteó ayer Trump.

El presidente electo recuerda que esta decisión se conoce después de que el grupo Ford anunciara la semana pasada la cancelación de una inversión de $us 1.600 millones en una planta que tiene en México.

México

El canciller de México, Luis Videgaray, anunció ayer que la nación negociará con "dignidad e inteligencia", y sin sumisión, con Trump, a fin de mantener la soberanía nacional y proteger a los millones de mexicanos que viven en ambos lados de la frontera.

México "actuará con dignidad e inteligencia abriendo puertas de diálogo y negociaciones para defender los intereses de México, dijo