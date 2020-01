Selena Gomez revela su mayor adicción

Selena Gomez confesó a la revista Vogue que su mayor adicción es Instagram. La cantante, que tiene más de 113 millones de seguidores en esta red, dijo que llegó a preocuparse por esta obsesión y que por ello eliminó la aplicación en su teléfono y derivó a su asistente el uso de su cuenta.

"En cuanto me convertí en la persona más seguida en Instagram, como que me asusté. Me levantaba a verlo y me iba a dormir viéndolo. Era una adicta. Me sentía como si estuviera viendo cosas que no quería ver, como si me estuvieran poniendo cosas en la cabeza de las que no buscaba preocuparme. Siempre me sentía como una mie#$% cuando miraba Instagram", señaló la artista de 24 años.

Por otra parte, la exactriz de Disney Channel habló sobre su depresión, uno de los principales motivos por los que canceló su gira mundial Revival en agosto de 2016. Indicó que los ataques de pánico y ansiedad la obligaron a realizar terapia en un centro especializado en Tenesse (EEUU).

"Las giras eran un momento de soledad para mí. Mi autoestima estaba destruida. Estaba deprimida, ansiosa. Básicamente sentía que no era lo suficiente buena, lo suficientemente capaz", detalló la artista que ha sido relacionada sentimentalmente con el músico The Weeknd.