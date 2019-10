ANP pide a juez que deje sin efecto requerimiento de información

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) entregó el martes al juez Primero de Sentencia, Luis Gonzalo Yepes, un memorial para que se cumpla la Ley de Imprenta y se deje sin efecto los requerimientos de información a medios escritos que pidió el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, sobre publicaciones del caso Gabriela Zapata.



"Estamos pidiendo al juez considerar la Ley de Imprenta y se deje sin efecto la notas dirigidas a El Deber, Pagina Siete, Los Tiempos, El Diario, Católica de Televisión y al Programa Cabildeo dentro del acto preparatorio que inicio el ministro de Obras Públicas, Milton Claros", explicó el asesor jurídico de la ANP, Eduardo Olivares.



Recordó que el Ministro de Obras Públicas solicitó en la vía preliminar que varios medios presenten, no solamente las notas periodísticas, sino precisen el nombre de los periodistas que publicaron esas notas con relación al caso Zapata.



El Asesor Jurídico de la Asociación Nacional de Prensa remarcó que la Ley de Imprenta ampara a todos los medios, por lo cual, existe "privacidad para que esos medios no publiquen" los nombres de los editores, ni revelar las fuentes de información.



Dijo que en el memorial se recuerda que el juez emitió una orden para que varios medios presenten las notas periodísticas referidas al caso Zapata, además, "a instancia de la parte solicitante se pide los nombres del equipo de redactores de las nombradas notas"



En el memorial recuerdan al juez que se está "en plena vigencia en el país" la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925, que en su artículo I señala que todo hombre tiene derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por ley.



Explicó también que el artículo VIII de esa Ley establece que el secreto en materia de imprenta es inviolable, además, señala que es necesario "poner énfasis en lo dispuesto por el Art. 28 de la Ley y que con total claridad establece que corresponde al jurado de imprenta el conocimiento de los delitos de imprenta, sin distinción de fueros, pero los delitos de calumnia e injuria contra particulares serán llevados potestativamente ante el jurado de impresa o tribunales ordinarios y los funcionarios públicos que fueren atacado por la prensa en calidad de tales solo podrán quejarse ante el jurado de imprenta".



Por su parte, el juez dijo que con el requerimiento no se atenta contra la libertad de prensa, mucho menos se afecta a la Ley de Imprenta.



Explicó que en una demanda por delitos de acción privada, el Ministerio de Obras Públicas solicitó esas publicaciones y por sorteo le tocó atender el caso en apego a la norma.