EEUU no se aterrorizará dice Obama sobre ataques en California

El presidente Barack Obama dijo este sábado que Estados Unidos no se dejará "aterrorizar" y reiteró sus llamados para reforzar el control de armas, en un mensaje semanal centrado en el mortal ataque en California, que el FBI investiga como acto terrorista.



"Somos estadounidenses. Defendemos nuestros valores de una sociedad abierta y libre. Somos fuertes. Somos resistentes y no nos dejaremos aterrorizar", dijo Obama en su mensaje semanal difundido por la Casa Blanca.



Según los investigadores del FBI, el tiroteo del miércoles, que dejó 14 muertos y 21 heridos, fue minuciosamente preparado. Sin embargo, no hay evidencia de que la pareja musulmana que perpetró el ataque formara parte de algún grupo organizado o "célula".



Sin embargo, en un mensaje radial emitido el sábado en inglés, el grupo Estado Islámico (EI), sin atribuirse explícitamente el ataque, se refirió a los atacantes como soldados del "califato" que "murieron en el camino de Alá".



En una emisión en árabe difundida más temprano, el grupo yihadista se refirió a los atacantes simplemente como "partidarios del Estado Islámico".



Los investigadores encontraron en la vivienda de Syed Farook, de 28 años, y su mujer Tashfeen Malik, de 29 años, un gran arsenal de armas, municiones y explosivos, dos teléfonos celulares destruidos en una papelera y evidencias de que habían intentado eliminar su historial de navegación por internet.



"Es muy posible que esos dos atacantes se hayan radicalizado. Si ese fuera el caso, ilustra la amenaza en la que nos concentramos desde hace años: el peligro de gente que sucumbe ante las ideologías extremistas violentas", destacó Obama.



"Sabemos que la organización Estado Islámico y otros grupos incentivan activamente, a través del mundo y en nuestro país, a la gente a cometer actos terribles, a menudo como lobos solitarios", agregó.



El mandatario llamó a los estadounidenses a unirse, afirmando que ésta es la mejor respuesta posible para "honrar las vidas perdidas en San Bernardino" y "enviar un mensaje" a aquéllos que quieren atacar a Estados Unidos.



"Hay muchas pruebas que nos han llevado a decir que estamos investigando este ataque como un acto terrorista", explicó en rueda de prensa el director adjunto del FBI en Los Ángeles, David Bowdich.

A pesar de estos indicios, el FBI no está todavía en condiciones de asegurar que el matrimonio recibió órdenes del grupo yihadista o de si se trata del primer ataque del EI en territorio estadounidense.



"Era una estudiante brillante"



El matrimonio mató el miércoles a 14 personas e hirió a otras 21 durante la fiesta navideña organizada por la empresa en que trabajaba Farook en la ciudad de San Bernardino.



La pareja se conoció por internet en 2013 y se casó un año más tarde en Arabia Saudita, donde vivía la mujer, nacida en Pakistán.



En Pakistán, el exdecano de farmacia de la Universidad Bahauddin Zakariya, Khalid Janbaz, describió a Malik como una "estudiante brillante". La estudiante paquistaní Abdia Rani explicó que Malik "se volcó poco a poco hacia la religión" y se puso cada vez más seria y discreta.



"Pero nosotros jamás nos imaginamos que ella tenía vínculos con extremistas o que ella fuera una extremista", indicó Rani.