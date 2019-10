Carniceros amenazan con dejar sin carne al país

Pedro Yujra, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Carniceros de Bolivia, ha confirmado que el lunes 29 de junio no habrá carne en todo el país, porque los comerciantes de la proteína roja acatarán un paro indefinido.



Este jueves 25 de junio, en la ciudad de El Alto, los carniceros decidieron esta medida extrema en un ampliado nacional, en donde todas las federaciones expresaron su apoyo al paro.



“Hemos acordado entrar en un paro indefinido a partir del lunes, no hemos tenido un resultado positivo de parte de Impuestos Nacionales y de ninguna autoridad del Gobierno. El lunes vamos a realizar en diferentes departamentos mítines donde daremos a conocer los motivos del paro indefinido”, informó Yujra.



Añadió que la próxima semana el sector realizará otro ampliado, en el que determinarán nuevas medidas a asumir en caso de no tener respuesta de parte de las autoridades competentes para solucionar el conflicto tributario.



El conflicto de los carniceros comenzó a inicios del mes cuando el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) cerró nueve frigoríficos porque no emitían facturas. Desde entonces los vendedores de este producto se han manifestado en protestas públicas y paros para expresar su rechazo a esta medida.