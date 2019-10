Informe dice que Andrea falleció por un 'accidente'

"Si la víctima falta del hecho no se hubiera aproximado al rodado (auto) que se encontraba en movimiento (….) simple y concretamente: EL HECHO QUE SE INVESTIGA… NO SE HUBIERA PRODUCIDO", detalla el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sobre la muerte de Andrea Aramayo.



El hecho, registrado en agosto de 2015, involucra a William Kushner, que fue acusado por feminicidio. La pericia agrega que se constató que no se produjo un impacto directo y que existió una “maniobra de esquive y/o evasiva” al lado derecho.



Conoce más: Esposa acusa al hermano de Kushner por violencia



"No cabe duda, que al momento de suscitarse el hecho, el vehículo involucrado, debía encontrarse en movimiento, desplazándose en bajada por sobre la calle Pedro Salazar y en maniobra de esquive y/o evasiva, hacia su sector derecho", agrega el documento.



Según el relato de la defensa de Kushner, él y Andrea coincidieron en la discoteca Mongo’s en la zona de Sopocachi (La Paz). Tuvieron una discusión que se extendió hasta afuera del club nocturno, donde se produjo la tragedia.



Lee también: Reconstruyen los hechos por la muerte de Andrea



Los datos del informe forense agregan la víctima perdió el equilibrio y fue “parcialmente arrollada” por el motorizado. Las botas de la joven presentaban "indicios/evidencias de fricción y/o resbalado y además están desprovistas de las correspondientes coberturas o tapas de ambos tacones", explica.



Acá puede leer el informe completo:,