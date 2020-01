Conozca a la joven que movió redes con un cartel

"Muchas de estas chicas no van a agarrar y salir así", explicó Fernanda Gómez, estudiante de sexto semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica. Ella agarró un cartel sobre el cierre del Katanas, como si fuera una extrabajadora sexual del club.



Se trató de un trabajo que realizó para la materia "Narrativas Mediáticas" del Entretenimiento. "Ahora que Katanas cerró ¿cómo pagaré mis estudios?", decía el cartel que levantó y confundió a algunos medios de comunicación, que difundieron la "noticia".



La joven, en entrevista con radio Compañera, admitió que evadió las preguntas que al menos tres periodistas le realizaron la tarde del pasado martes, cuando se apostó frente al edificio de la Alcaldía de La Paz. "Queríamos ver cuáles eran las opiniones de la gente". explicó.



Admitió que respeta que existan personas a las que no le parece ético que no respondiera directamente a las preguntas. "Muchas personas han sacado las fotos, mi amiga estaba atrás, filmando y los primeros que difundieron la noticia, no se acercaron", explicó.



"No soy una trabajadora sexual, hice esto para demostrar algo a la sociedad, para que nos demos cuenta de cómo somos y pido que se respeten los diferentes trabajos que hay", dice la futura comunicadora en otro video registrado "Séptimo Sentido".



El docente de la materia, el cineasta Juan Carlos Valdivia, manifestó a Urgentebo que "era parte de un trabajo universitario, los estudiantes estaban haciendo un ejercicio de transgresión, todos tenían que hacer una acción que muestre y devele ciertos estereotipos y ciertos acosos que hay en la sociedad y creo fue un trabajo muy exitoso".



