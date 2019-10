7 métodos clave para prevenir el zika

Existen distintos métodos preventivos para no contraer el virus del zika que pueden ser utilizados por el público en general y por las mujeres que se encuentren en estado de gestación, debido a que las secuelas de esta enfermedad son más graves en mujeres embarazadas.



La Organización Mundial de la Salud (OMS), supone que la rápida expansión de este podría ser la causante del incremento de los casos de microcefalia congénita en recién nacidos.



A pesar de que aún no existe un tratamiento para este, existen distintas maneras de evitar contraerlo. Acá un listado de sugerencias que puedes adoptar:



1.tUtilizar repelentes y toldillos.



2.tPrevenir las aguas estancadas, este método consiste en reducir y controlar las poblaciones de mosquitos.



3.tTapar todo recipiente que acumule agua.



4.tTirar botellas llantas y latas que puedan contener agua.



5.tCambiar el agua de los floreros y bebederos de las mascotas frecuentemente.



6.tLas embarazadas deben evitar viajar a regiones que han presentado altos índices de propagación de la enfermedad.



7.tAdemás de que las mujeres que se encuentre en estado de gestación deben tener relaciones sexuales con protección, debido a que no solamente se difunde entre los humanos principalmente a través del mosquito Aedes aegypti, sino que también a través del semen de un portador del virus.