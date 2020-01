‘Picante’ fue frenado por Ruth

Se quedó sin gol. El delantero de Blooming César ‘Picante’ Pereyra se quedó con las ganas de marcar ante Nacional Potosí (0-0), este domingo. Las dos chances claras que tuvo fueron rechazadas por el portero de la banda roja, Jorge Ruth, que no dejó pasar el balón en ninguna llegada de peligro. El argentino tuvo un inicio a medias en el torneo Clausura.

La primera oportunidad de marcar del ‘Picante’ fue el minuto 47. El atacante argentino remató potente, pero Ruth despejó con las manos el balón. La segunda que se produjo en el minuto 57, fue similar con una gran exigencia física para el portero cruceño. Nuevamente Pereyra se quedó con las ganas de gritar un gol de altura, ya que se jugó en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

“Bueno, la verdad que fue un partido muy exigente. Lamentablemente no pudimos estar finos”, indicó Pereyra tras el final del partido. Además, valoró el trabajo de sus compañeros y del punto que rescataron. “Al menos nos llevamos un punto de una cancha donde es complicado sumar”, concluyó Pereyra, que no tuvo un buen socio, ya que Daniel Neculmán no apareció.