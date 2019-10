Donald Trump gana en sondeos de todos los candidatos de EEUU

El magnate Donald Trump y el neurocirujano Ben Carson despuntan en los sondeos electorales en Estados Unidos mientras que grandes favoritos como el exgobernador de Florida Jeb Bush y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton continúan perdiendo apoyo.



Así lo evidencia la última encuesta de The Washington Post y ABC News publicada hoy, que revela que Trump y Carson aglutinan más de la mitad de los apoyos republicanos, en detrimento de Bush.



El hijo y hermano de expresidentes está en el punto más bajo de su popularidad con solo un 8 % de los apoyos, seguido de cerca con

el 7 % por el senador por Texas Ted Cruz y el senador por Florida Marco Rubio.



Hillary Clinton sigue liderando la contienda demócrata de las primarias pero no ha logrado frenar la pérdida de apoyos que acusa desde hace dos meses, principalmente por la controversia que ha generado su uso de un correo privado cuando era jefa de la diplomacia.



La exprimera dama ha bajado del 50 % de los apoyos por primera vez en un sondeo del Post y la ABC, debido sobre todo a la pérdida de confianza entre las mujeres blancas.



Clinton debe ser la candidata para el 42 % de los votantes, mientras que el senador por Vermont Bernie Sanders le sigue ganando terreno con el 24 % y el vicepresidente Joe Biden tiene el 21 % de los apoyos sin haber decidido aún si se presenta.



Entre los republicanos, Trump es el favorito para un 33 % (29 puntos porcentuales más que antes de anunciar su candidatura en junio), mientras que Carson, un auténtico desconocido antes de esta campaña, suma ya el 20 %, 14 puntos más que cuando empezó.



Trump puntúa bien entre todos los grupos de votantes republicanos, pero es especialmente popular entre aquellos que no tienen un título universitario y ganan menos de 50.000 dólares anuales.



El neurocirujano tiene mucho apoyo de los sectores más conservadores del partido

Carson, único candidato negro de estas elecciones, debe sus buenos resultados en las encuestas a su popularidad entre los sectores más conservadores de los republicanos.



El sondeo se efectuó entre el 7 y el 10 de septiembre con una muestra aleatoria de 1.003 adultos y un margen de error de 3,5 puntos porcentuales.