¿Con qué frecuencia deben cambiarse las sábanas y por qué?

La mayoría de las personas no cambia las sábanas con la frecuencia que se debería. Es común también que se espere a que estén totalmente sucias para hacerlo. Grave error, porque es necesario hacerlo con cierta frecuencia y así evitar enfermedades y algunos malestares. A continuación damos unos consejos que recomiendan los expertos.



Frecuencia

Las sábanas deben ser lavadas y cambiadas al menos una vez por semana. En climas donde las temperaturas son altas, como en Santa Cruz de la Sierra, se las debe cambiar con mayor frecuencia, porque es frecuente que la persona sude mucho durante la noche.

En lugares donde el viento es fuerte o los cuartos tienen ventanales grandes también es bueno realizar cambios de frazadas más seguidos.



Hogar de insectos

Existen insectos muy pequeños, como los ácaros que suelen hacer de la cama el lugar ideal para multiplicarse. Una investigación de la Universidad de Kingston (Inglaterra) advierte que una cama alberga hasta 1.5 millones de ellos, explica el portal www.salud180.com.

Los ácaros son los responsables de algunas alergias como taponamiento nasal, secreción, estornudos y picor (rinitis) así como de problemas más serios como el asma, por lo que los expertos recomiendan no dejar más de una semana sin lavar las sábanas.



Recomendación

Una recomendación adicional es la de lavar las sábanas nuevas. Antes de poner un nuevo juego de sábanas en una cama, hay que darles una enjuagada, porque no solo serán más suaves, sino porque también puede que las sábanas nuevas hayan estado muchos meses guardadas y tengan acumulada suciedad.