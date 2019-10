Alza de pensiones será del 4% para colegios privados

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que las unidades educativas privadas podrán subir hasta un 4% las pensiones escolares durante 2015.



"Se ha determinado que sea una tasa promedio, que es del 4%", dijo Aguilar, según informó la agencia estatal de noticias ABI este jueves.



De acuerdo con la autoridad educativa, ese porcentaje obedece a una recomendación del Ministerio de Economía, que hizo un estudio y resolvió que el incremento esté acorde a las condiciones socio - económicas del país.



El diagnóstico determinó, asimismo, que no sea tomada en cuenta la tasa de inflación del pasado año, que llegó al 5,19%, para que no tenga un impacto sensible en las actividades del rubro educativo, añadió.



En ese sentido, Aguilar anunció que la determinación será comunicada por medio de una circular a los directores departamentales de educación en los próximos días para su aplicación inmediata.



"No va a haber negociación (con los colegios particulares), porque obviamente no estamos en un parámetro sindicalizado como hacemos la negociación salarial", dijo.



El titular de Educación advirtió que las unidades educativas privadas que infrinjan la resolución serán sancionadas económicamente.



Coordinan inicio de clases



El viceministro de Educación, Noel Aguirre, y los directores departamentales de Educación coordinan los últimos aspectos pendientes para el inicio de la gestión escolar 2015 este 2 de febrero.



En la reunión, que se realiza en Cochabamba, se tratan temas como la implementación de la modalidad de reducción de números de alumnos contemplada en la nueva Ley de Educación, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, y que se aplicará en su totalidad, además del número de ítems de profesores requeridos anualmente.