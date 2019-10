Evo dice que no hay denuncias de corrupción en el Gobierno

"El tema de corrupción, yo no sé si es, siento que no corresponde el tema Fondo Indígena, pero no es un ministro, dos ministros, tres ministros. A ver...", eso dijo el presidente Evo Morales a tiempo de iniciar la reunión de gabinete ampliado en la ciudad de La Paz.



La transmisión de las palabras del primer mandatario terminó ahí, luego de afirmar "a ver", tras un breve silencio y el corte abrupto de la señal de los medios estatales, El encuentro reúne a todos sus ministros, viceministros, gerentes y directores de las empresas del país.



Afirmó que "en una de las reuniones decíamos tal vez hay una microcorrupción, tal vez más abajo, tal vez en algunas alcaldías como se ha demostrado desde el ministro de Transparencia, ese es un tema de debate permanente".



Explicó que "como Gobierno debemos cuidarnos las cuatro, cinco "c", el tema de la comida, el tema del combustible y energía, el tema de cocaína, narcotráfico; y otros temas, contrabando, yo diría en las cinco "c", tenemos el problema de contrabando, es un problema. Felizmente no tenemos problema de comida, ni energía".



La autoridad señaló que la cita servirá para realizar "una evaluación de gestión y también una evaluación política". Manifestó que se necesita mucho tiempo para ejecutar algunos proyectos, cuando las empresas cumplen sus contratos y más cuando incumplen compromisos.



"Si alguien quiere robar, puede robar vía licitación o vía adjudicación directa, y si alguien trabaja, no va robar, ni vía adjudicación directa ni vía licitación. Eso depende de cada uno, compañeras y compañeras. Felizmente, no tenemos quejas o denuncias en temas de corrupción", dijo.



Sostuvo que "en esta reunión quisiéramos más aportes para ver cómo podemos acelerar (los proyectos)". Explicó que es necesario ver formas de apresurar la inversión y dio como ejemplo que los hospitales de tercer nivel tardarán tres años y los de cuarto como tres a cuatro años.



"Una vez que no está cumpliendo la empresa, va corriendo la multa. No sé cómo hay un problema, los trabajadores obreros del aeropuerto de Chimoré estarían sin pago, cual la responsabilidad del ministro de Obras Públicas o del ministerio de Trabajo", aseveró.