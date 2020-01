Se cumplen 25 años del Álbum Negro de Metallica

Eran unas figuras del thrash metal pero a partir de ese trabajo se convertirían en estrellas mundiales del rock para el gran público. El disco Black Album, que catapultó a Metallica a unas ventas astronómicas y a un éxito mucho más allá de las fronteras de su estilo, cumple mañana 25 años.



"Se alinearon un montón de planetas. Eran las canciones correctas, con el productor adecuado, con una nueva actitud, con el enfoque apropiado en el estudio y en el momento justo", sintetizó el baterista Lars Ulrich, el alma del grupo junto al cantante James Hetfield, en el documental Classic Albums: Metallica - The Black Album (2001).



Gracias a canciones legendarios como Nothing Else Matters o Enter Sandman, la banda californiana salió con mucha pericia de los círculos del metal para arrasar con un disco que, sólo en Estados Unidos, vendió más de 16 millones de copias.



No se puede decir que el descomunal éxito les pillara como novatos ya que, para entonces, Metallica tenía diez años de vida como grupo.

Junto a Anthrax, Megadeth, y Slayer, algo así como los "cuatro jinetes del Apocalipsis" del thrash metal, Metallica contribuyó a la explosión del género en los años 80 con álbumes como Master of Puppets (1986) considerados cumbres de este estilo extremo, agresivo, enrevesado y muy acelerado.



Tras la muerte del bajista Cliff Burton en un accidente de autobús en 1986, la formación compuesta por Ulrich, Hetfield y el guitarrista Kirk Hammett fichó a Jason Newsted para editar ...And Justice for All" (1988) antes de abordar Black Album, conocido así popularmente por su portada negra pese a que el título oficial es Metallica.



Durante nueve meses desde octubre de 1990 a junio de 1991, la banda se encerró en un estudio de Los Ángeles junto al productor Bob Rock, que había trabajado con The Cult y Mötley Crüe y que apostaba por darle un nuevo aire al grupo, aunque ello costara fuertes broncas y discusiones en una grabación muy complicada.



Frente al torbellino a la velocidad de la luz de su primera época, "Black Album", que salió a la venta el 12 de agosto de 1991, bajaba, dentro de lo posible, las revoluciones de Metallica con canciones más sencillas y concisas, dejando de lado las estructuras complejas y con recovecos para mostrar un sonido pesado e inmediato.