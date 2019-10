Familiares de Zaskia le dan ánimos en su sueño de ir a Marte

Aunque algunos familiares de Zaskia Antelo Mercado no estén de acuerdo con el viaje que contempla solo un billete de ida a Marte, le enviaron palabras de ánimos esperando que Dios la acompañe en cualquiera de sus decisiones.



Esto sucedió la tarde del jueves cuando una pequeña sorpresa alegró a la boliviana que fue seleccionada entre más de 200.000 aspirantes para participar en la tercera ronda del proyecto Mars One que desea fundar la primera colonia humana en el Planeta Rojo.



Así fue como sus primos Armando Suarez Mercado(19) Sofía Suarez Arana Mercado (12), Dario Suárez Arana Mercado (10), Laura Suarez Arana Mercado (4); su tía Magaly Mercado y para cerrar con broche de oro, su gata siamesa llamada Elizabeth le dieron una sorpresa en una comunicación que tuvieron con este medio vía Skype.



Su mamá, Blanca Elena Mercado, no aceptó la invitación. Pues como toda madre, no está de acuerdo con la decisión de su hija y teme que el proyecto sea efectivamente un viaje sin retorno.



En un emotivo encuentro sus primos desean que la cruceña siga luchando por cumplir su sueño y su tía le pide que cambie de decisión. "Yo no quiero que vayas, espero que te desanimes. Pero la decisión que tomes, espero que Dios te acompañe y te bendiga mi amor", le dice Magaly Mercado.



Mira el emotivo encuentro donde sus primos desean que la cruceña siga luchando por cumplir sus sueños y su tía le pide que cambie de decisión. "Yo no quiero que vayas, espero que te desanimes. Pero la decisión que tomes, espero que Dios te acompañe y te bendiga mi amor".