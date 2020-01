Existe el buen divorcio

Este concepto nace hace 18 años con la idea central de llevar a cabo la paz, el entendimiento y la conciliación entre las partes que confrontan algún problema legal, principalmente por separaciones y divorcios.



_ La premisa es la conciliación, explíquenos?

La conciliación es una manera de resolver de manera directa y amistosa los conflictos que surgen de una relación contractual o que involucre la voluntad de las partes, con la colaboración de un tercero llamado conciliador, o bien los abogados de ambas partes. De esta manera se da por terminadas sus diferencias, suscribiendo lo acordado en un acta conciliatoria, que en el caso de divorcios, se denominan “acuerdo regulador de divorcio”. En el tema de la conciliación ya hay una ley y todos los jueces están obligados a llamar a la conciliación, pero yo lo vengo haciendo desde hace 18 años en busca de la paz. Cómo conseguimos la paz y el entendimiento?, lo conseguimos mediante el diálogo y para eso cada una de las partes tiene que dar de sí para recibir y llegar a un equilibrio que es lo que se requiere y se busca, y esto no solo se aplica para los casos de divorcios, sino en distintos procesos laborales y empresariales. Más aún en el Derecho de Familia, que se caracteriza por tener un ingrediente especial, que es la parte emocional, no es lo mismo ejecutar una letra de cambio que un divorcio, en este último entran en juego fibras sensibles, que es la parte emocional, heridas y maltratos y todo eso repercute en los hijos. Por eso hemos hecho como un decálogo del buen divorcio. El problema no es el divorcio, porque todos nos podemos equivocar, nos equivocamos al comprar una casa o al elegir una profesión. Entonces no lo veamos como lo más terrible y que significa el final de mi vida o la de mi pareja.



_ ¿Por qué decidió trabajar bajo este sistema?

Me di cuenta de que en los estrados judiciales los abogados buscan trabas y obstaculizan el diálogo por estar más en escena, no me considero abogada litigante, si tengo tres procesos en el Palacio de Justicia es porque humanamente no he podido conciliar, pero la mayor parte de mi trabajo lo hago en mi oficina, conciliando y conversando, y con apoyo de un equipo multidisciplinario, según la necesidad de mis clientes. Ha habido casos donde los he reflexionado y no se han divorciado. Soy una abogada pro vínculo y creo que hay que intentar hasta la última instancia una ruptura para no arrepentirse en el futuro y decir: por qué no hice esto o por qué no puse de mi parte. El matrimonio es tolerancia, es dar y recibir. Pero a veces también esas instancias llegan a su límite, pero no deben ser traumáticas. Más aún cuando hay hijos pequeños se tiene que luchar por el buen trato, porque ellos nunca dejarán el título de padres.



_ ¿Cuáles son las ventajas

Ofrece muchas ventajas. Mejora las relaciones entre las partes. La conciliación no produce ganadores ni perdedores, ya que todas las partes deben ser favorecidas por el acuerdo que se logre, por ello la conciliación facilita la protección y mejora las relaciones entre las personas, porque la solución a su conflicto fue construido entre todos. Confidencialidad. La información que las partes revelan en la audiencia de conciliación es confidencial o reservada, así, ni el conciliador ni las partes podrán revelar o utilizar dicha información en otros espacios. Satisfacción. La gran mayoría de las personas quedan satisfechas con el acuerdo toda vez que el mismo es fruto de su propia voluntad. La mejor solución a un conflicto es aquella que las mismas partes han acordado.



_ ¿Qué resultados le ha dado ?

A raíz de la experiencia, nace la página en Facebook, denominada Doctora Divorcio en la cual se enfocan temas legales dirigidos a las personas que están pasando o deben encarar un divorcio conflictivo o no. Doctora Divorcio proporciona consejos, consultas y guías. No estoy en contra de los colegas que tienen su forma de manejar los procesos, pero por mi parte trato, en lo posible, hasta lo último la conciliación aun así esté el proceso iniciado, la ventana de la conciliación tiene que estar abierta