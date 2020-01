Mercosur y Europa van por un pacto

Representantes de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y del Mercado Común del Sur (Mercosur) acordaron ayer en Davos empezar a negociar un acuerdo de libre comercio tras un periodo de encuentros exploratorios desde 2015.



“Firmamos un auspicioso acuerdo Mercosur-EFTA con representantes de ambos bloques", destacó en Twitter la canciller argentina, Susana Malcorra.



El acuerdo entre este grupo de países europeos, por un lado, con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, por el otro, abre las negociaciones oficiales "para alcanzar un acuerdo completo de libre comercio", dijo en un comunicado la AELC, que agrupa a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.



En 2015 el comercio entre ambos bloques comerciales superó los $us 8.700 millones, según datos de la AELC. El bloque europeo exportó, entre otros, productos farmacéuticos ($us 1.400 millones), químicos orgánicos ($us 764 millones) y material para maquinaria ($us 462 millones).



Por su parte, importó de los países del Mercosur piedras preciosas y metales ($us 1.900 millones), químicos inorgánicos (859 millones de dólares), alimentos (357 millones) así como café, té y especias (259 millones). AFP/EFE