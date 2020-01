Que la pasión no se te esfume tan rápido

Antes que nada, me parece justo empezar por definir este problema tan común llamado eyaculación precoz. Técnicamente está definido como la falta de habilidad para controlar la eyaculación, es decir cuando termina muy rápido y eso puede significar a los pocos segundos después de iniciar la penetración o incluso antes de que haya una penetración. Esta falta de control, además de generar una disconformidad física o sicológica, puede traer problemas individuales y de pareja.

La causa principal es el mal aprendizaje sexual, los hombres aprendieron a masturbase mal, algo tan simple como eso. Les explico qué es lo que pasa: la mayoría de ellos tiene sus primeras experiencias sexuales en la adolescencia; a veces son experiencias masturbatorias que suelen darse a escondidas y, sobre todo, a toda prisa para evitar que los demás se enteren del asunto. De esta manera, el hombre entrena su cuerpo a sentir excitación sexual y rápidamente buscar una liberación de la misma. Esto genera un patrón y cuando luego se enfrenta a una actividad sexual compartida en pareja, ¿qué creen que es lo que pasa? La respuesta rápida se repite.

Solo un pequeño porcentaje de las causas de eyaculación precoz son físicas (enfermedades urológicas, endocrinológicas, neurológicas o diabetes). La mayor parte de las causas son sicológicas, son pequeñas cosas que no les damos importancia en el día a día, pero que están en el subconsciente y al momento de tener una relación sexual con la pareja llegan a afectar. Por ejemplo, sentimientos de culpabilidad y actitudes negativas sobre la propia sexualidad, temor a fallar o ser rechazado por tu pareja sexual. El típico pensamiento: “déjame ver cuánto tiempo puedo aguantarme hoy”, es mortal. Y está por demás decir que el estrés y la ansiedad marcan fuertemente su territorio cuando hablamos de definir nuestro desempeño sexual.

Te preguntarás: ¿cómo ayudar a tu pareja? Tené en cuenta este paso a paso.



1.- Dejen de enfocarse en cuánto va a durar, porque mientras más se enfoquen, generan más ansiedad, y contrario a lo que uno desea, termina durando menos.

¿Saben cuál es la mayor queja de las parejas respecto a este tema? Que la relación sexual termina cuando él termina, y entonces ellas se quedan, literalmente, con los crespos hechos. Lo ideal sería que la relación sexual continúe y se dé espacio a la creatividad y erotismo, si él terminó, está bien, pero no tiene por qué acabar el juego. De pronto pueden aparecer juguetes sexuales, aplicaciones, juegos, técnicas eróticas u otras actividades que no necesitan de penetración para dejar satisfecha a la pareja. ¡Aquí la creatividad es más que bienvenida!



2.- Es muy importante la comunicación y comprensión por parte de la pareja, que hablen abiertamente del tema, que él se sienta apoyado va a hacer que poco a poco disipe sus dudas y ansiedades.



3.- Ejercicios, ejercicios, ejercicios. No hace falta tener ningún tipo de preparación previa para empezar con ellos;aquí te dejamos cuatro ejercicios que le van a ayudar mucho: aprendé a masturbarte bien y de manera normal, pero deteniéndote antes de llegar al clímax, relajarse un poco y volver a repetir el proceso una y otra vez sin eyacular. Con el tiempo le permitirá conocer mejor en qué momento va a eyacular y podrá parar antes. Técnica de parada / arranque.



Los ejercicios de Kegel son contracciones sucesivas del músculo pubococcigeo. Estos músculos se reconocen fácilmente, porque son los que utilizan para detener la acción de orinar. La gran ventaja de los mismos es que se los puede hacer en cualquier momento y lugar. Las sesiones pueden durar cinco, 10 o 30 minutos, ya depende de cada uno cuanto decide ejercitarse.

Tocar y estimular todo el cuerpo sin tocar las zonas erógenas hará que el hombre se estimule más lentamente y que se centre en las sensaciones placenteras que le produce la pareja, dejando para el final la estimulación en el área genital. Esta es la técnica de focalización sensorial.



Otro ejercicio es cuando el hombre esté a punto de eyacular; la pareja o él mismo debe apretar el gangle del pene por unos cuantos segundos hasta que desaparezca la sensación, una vez que se haya bajado el nivel de excitación se reanuda la relación. El ciclo se repite de cuatro a cinco veces para terminar eyaculando. Es la técnica de compresión del pene.



Aquí van también unos tips para los ejercicios: un cuerpo saludable es esencial para un buen desempeño sexual, así que tener un estilo de vida saludable en tema de comidas y ejercicios es importante. En una etapa más avanzada el uso de lubricantes para recrear un poco más el ambiente vaginal, es ideal.

No esta demás decir que sería bueno dejar de lado el tabaco, el alcohol y otros estupefacientes.

Como has podido ver, la buena noticia es que todo se puede solucionar, pero requiere de mucha práctica, disciplina, paciencia y, sobre todo, ¡buen humor!