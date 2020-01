Román: "El cintillo no me va a pesar"

El volante de marca Marcel Román afirmó que de ser elegido por sus compañeros y el entrenador de Oriente, Eduardo Villegas, no será nada extraño para él. "Ya fui capitán en otro equipo, así que el cintillo no me va a pesar. Si se da, bienvenido", afirmó el uruguayo.

En un sondeo que realizó DIEZ.bo, los fanáticos del equipo albiverde se inclinaron por Román para que sea el sustituto de Guillermo Viscarra, que dejó el club tras el final del Apertura. El charrúa se ganó el cariño de los hinchas y el respeto de sus compañeros en un año y medio de permanencia en el club.

Tras 1.027 votantes, el sondeo quedó de la siguiente manera: un 59% (605,93 votos) en favor del charrúa para que lleve el brazalete; mientras que por Alí Meza se inclinó el 22% (225.94). Finalmente, Lizio fue el preferido del 19% (195.13).

Marcel Román, que llegó al país en febrero de 2016, amplió su contrato con el equipo refinero hasta diciembre de 2019.