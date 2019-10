Cancelan show de 'Los Iracundos' en Santa Cruz

La banda de música popular y balada romántica "Los Iracundos" no se presentará este fin de semana en la ciudad de Santa Cruz, como estaba anunciado, por discrepancias y cambios sobre el contrato.



Inicialmente la presentación debía realizarse este jueves, el viernes y sábado. Sin embargo, los organizadores decidieron cancelar el primer show por culpa de las lluvias, un cambio que no agradó a los artistas.



El grupo musical notificó su desacuerdo a la contratista Patricia Vargas, pero ante una falta de respuesta decidieron cancelar el evento, explicó el director y músico de la banda, Lucas Burgues.



"Lo que nos preocupa es que ella continúa publicitando el show sabiendo que no nos presentaremos. Nosotros queremos mucho al público de Santa Cruz y de Bolivia, allí tenemos gente querida, y que ocurra algo así realmente nos apena", indicó el director de la banda, Lucas Burgues.



Vargas desmiente esta situación y explica que el 23 de abril los artistas recibieron 2.000 dólares, tal como indica el contrato, que se firmó un día después, y se les pagaron los pasajes y se reservaron las estadías en el Hotel Cortez.



"Es desconcertante esa actitud, porque a seis días de recibir el dinero empezaron a inventar excusas para postergar el show al mes de agosto o septiembre, lo cual no fue aceptado por mi parte. A pesar de esta decepción, nosotros continuaremos honrando la música de Eduardo Franco", explicó Vargas.



Pese al surazo, el show promete calentarte a 40º



Los cruceños que se quedaron con ganas de escucharlos podrán disfrutar del show “Recordando la época de oro de Eduardo Franco” con dos "ex Iracundos": Quique Nazario y Francis Cueto. El evento se realizará el viernes 15 y sábado 16 de mayo en el restaurante "Típico Resto Bar" ubicado en cuarto anillo en Equipetrol, frente a Búffalo Park.