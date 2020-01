Bloqueo traba movimiento de carga por casi $us 4 millones

La oferta exportable de banana de Chapare está comprometida. Así, el mayor productor y exportador de la fruta en Bolivia, Miguel Zambrana, reveló el complicado panorama que afrontan los productores del trópico de Cochabamba que reportan 200 camiones cargados con fruta en Yacuiba, punto límite de la frontera entre Bolivia y Argentina, donde más de un centenar de bagalleros pide la abrogación del arancel para la internación de mercadería bajo la modalidad de mínima cuantía.

A decir de Zambrana, la producción embarcada en los 200 camiones -corresponde a una semana de cosecha- está en peligro de malograrse por las altas temperaturas que se registran en la población de Yacuiba. Indicó que la mayor amenaza está en los camiones que no disponen de equipos de refrigeración para mantener fresca la fruta.

Dio cuenta de que, en valor, el perjuicio por la inmovilidad de la carga equivale a unos $us 3 millones, sin contar los efectos económicos del cese forzado de la cosecha en los centros de producción de banana. “Estamos en el pico máximo de la cosecha y de mayor demanda de fruta desde Argentina. No podemos fallar en los plazos de entrega de la carga porque este mercado absorbe 6 millones de cajas de banano por año y eso significa $us 60 millones”, dijo.



Una comitiva de productores de banana viajará a Yacuiba para mediar y pedir a los bagalleros que levanten el bloqueo.

Otros sectores afectados

El sector privado exportador cruceño y el transporte pesado de carga internacional también reportan un duro revés por la movilización de los bagalleros.



Según el gerente técnico de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), Rafael Rivas, el bloqueo de una ruta internacional compromete el flujo de carga del comercio exterior.

En el caso de la ruta que integra Bolivia con Argentina, Rivas señaló, con datos del INE, que al menos 30 camiones transportan por día la oferta exportable cruceña concentrada en frutas, manufactura de madera, cuero y algunos productos agrindustriales como azúcar de caña y alcohol.

Rivas señaló que el valor de la carga que no llega a destino ronda los $us 400.000 por día. En dos días de conflicto se duplicó.



Es decir, los $us 3 millones de los bananeros y los $us 800.000 de los exportadores suman los casi $us 4 millones de perjuicio por inmovilidad de la carga.

Desde la Cámara de Transporte del Oriente, el presidente, Herlan Melgar, manifestó que un bloqueo genera, casi siempre, un perjuicio al sector que moviliza carga. Refirió que cuando se abre un frente de conflicto, con bloqueo, unos 60 camiones dejan de exportar por día, principalmente, frutas desde Chapare y de internar al país combustibles líquidos (gasolina y diésel), maíz amarillo y trigo.

En la zona de conflicto



Desde Yacuiba, en ambos lado de la frontera, se reporta más de 300 camiones varados con banana, piña y limón. La permanente necesidad de refrigeración que requieren estas frutas preocupan a los choferes.

El máximo dirigente del sector movilizado, Ángel Paniagua, confirmó que hoy, a las 11:00, en Tarija, habrá una reunión convocada por el Ministerio de Economía. “Mientras dure la reunión no vamos a levantar el bloqueo. De no haber respuestas favorables la medida se va a masificar”, indicó.

El dirigente dijo que abrirán un cuarto intermedio para que pasen vehículos livianos