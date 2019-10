El dentista que mató a Cecil no se arrepiente

El dentista Walter Palmer, que se hizo famoso por matar al león Cecil en julio pasado, reapareció en una entrevista que concedió a un diario de Minessota. Aseguró que siguió todos los procedimientos que se exigen para ir de cacería en Zimbabue, por lo que no hay razón para considerar que actuó de mala manera.



"Si hubiera sabido que el león tenía un nombre y que era importante para el país o para un estudio, obviamente no lo habría hecho", dijo Palmer, que concedió una entrevista al periódico "Minneapolis Star Tribune".



Palmer, que estuvo acompañado de su abogado y un consultor en comunicación durante la entrevista, cree que quienes actuaron de forma inhumana durante esta polémica fueron aquellos que lanzaron amenazas en contra de su esposa e hija.



"No puedo entender el nivel de humanidad al atacar a personas que no han tenido nada que ver con esto", afirmó.



El dentista reveló que precisamente fue por este motivo que prefirió mantener un bajo perfil durante los días y semanas que siguieron a la publicación de su nombre como el asesino del león más famoso de Zimbabue.



En la entrevista, Palmer además dio algunos detalles de la caza, en la que murió el felino. Negó que el león muriese tras 40 horas de agonía, después que sobreviviera a un primer ataque, y aclaró que la muerte se produjo por el disparo de una flecha y no por un proyectil de arma de fuego.



El dentista, al que finalmente no se le presentó cargo alguno en Zimbabue, reabrirá su clínica odontológica en los próximos días. ¿Si volverá a matar leones? No lo descarta. "No sé lo que pueda ocurrir en el futuro. Para mí, Zimbabue ha sido un país maravilloso para ir de cacería", señala.