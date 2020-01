El 70% del contrabando entra por Chile, dice Evo

La tensión con Chile se agrava. El presidente Evo Morales aseguró ayer que Santiago pretende ‘destrozar’ la economía introduciendo contrabando desde su territorio. El mandatario lanzó esta cifra: el 70% del tráfico ilegal de mercancía que alberga Bolivia proviene de Chile. Mientras, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció la creación de un comando estratégico aduanero. Desde suelo chileno, se anunció que el narcotráfico en la frontera con Bolivia se incrementó un 15% en esta primera parte del 2017.

Morales promulgó ayer en Cochabamba la Ley de Micro y Pequeña Empresa. En el acto cuestionó al Gobierno de Chile por la situación de los nueve funcionarios arrestados en el penal de Alto Hospicio, al norte chileno. Los servidores —dos militares y siete trabajadores de la Aduana— hacían un operativo contra el contrabando el día que fueron recluidos por carabineros del vecino país.

“¿Saben cuál es el tema de fondo con Chile? Ya hay el tema del mar, el tema del Silala, pero este tema es netamente económico. Ellos nos inundan de contrabando para destrozar nuestra economía. Ellos enviando contrabando a Bolivia crecen económicamente. Ese es el problema de fondo”, acusó Morales.

Luego, el jefe de Estado lanzó el dato: “Y quiero que sepan que del 100% de contrabando, cerca al 70% entra del lado chileno. Eso es intencional, acaso ellos no saben, saben. Ellos son los que empujan al contrabando para arruinar la economía nacional”.

Según datos del Ministerio de Economía, con el contrabando se genera una pérdida de $us 1.000 millones al Estado por evasión de impuestos, principalmente en los rubros de alimentos, bebidas, textiles y electrodomésticos. Sin embargo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia señaló que la pérdida alcanza los $us 2.000 millones por el movimiento.



Esos datos fueron corroborados por la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, quien adelantó que se aplicará políticas aduaneras para rebajar estas cifras que dañan la economía nacional.

“Se calcula que más o menos $us 1.900 millones se pierde para la producción nacional por el contrabando, de los cuales más del 70% entra por en la frontera con Chile”, señaló Montaño.



Creación de comando

Ante ese panorama, el ministro Ferreira anunció la creación del Comando Estratégico Nacional de Lucha contra el Contrabando para el control del tránsito aduanero en la frontera con la república de Chile, en una acción encabezada por la Aduana Nacional con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

“Hay una reorganización de las actividades militares en apoyo a la Aduana Nacional que en pocos días se va a informar. Se está creando el Comando Estratégico Nacional de Lucha Contra el Contrabando para hacer más efectivo en un territorio que se ha convertido en una zona peligrosa, porque hay una red que cuenta con recursos tecnológicos, celulares digitales, satelitales, drones informantes inclusive”, remarcó Ferreira.



El ministro acotó que en otras zonas fronterizas existe patrullaje militar e intercambio de información, mecanismos que no son implementados con Chile porque son varios pasos ilegales. “Casi no hay control del contrabando de Chile hacia Bolivia y eso recarga nuestro trabajo”, dijo.



Ferreira aclaró que el grupo F10 trabajará en la zona fronteriza hasta que el comando aduanero-militar sea implementado en su totalidad.

Chile observa narcotráfico

Desde Chile, el subdirector nacional de fiscalización de Aduanas de ese país, Javier Uribe, afirmó ayer que el narcotráfico en la frontera con Bolivia se incrementó un 15% en esta gestión comparada con la anterior. Hasta la fecha, en la zona norte se incautaron 78 kilos de droga.

“En la frontera norte, desde y hacia Bolivia, el contrabando se concentra en drogas, principalmente cocaína, pasta base y marihuana, y cigarrillos”, detalló Uribe, según una publicación de La Tercera.

El funcionario acotó que existen pasos fronterizos ilegales en las poblaciones chilenas de Colchane, en Iquique; Ollagüe, en Antofagasta, y Chungará, en Arica. Carabineros de Chile intensificó su monitoreo en esas zonas con la ayuda de aduanas.

“En el caso de las drogas, personas que tragan ovoides o que adosan a su cuerpo mediante fajas u otros sistemas las sustancias, traslados en equipaje, en vehículos con doble fondo o los camiones con carga lícita contaminada”, manifestó Uribe.

Bolivia y Chile comparten 942 kilómetros de frontera y solo hay tres pasos legales.