Hallan restos de una joven cerca de Camiri

Un cuerpo en estado de descomposición fue hallado el martes en la comunidad guaraní, Itanambikua, en el municipio de Camiri. Comunarios de la zona encontraron los restos humanos en un matorral luego de percibir malos olores y alertaron a la Policía.



Según autoridades locales, el cuerpo pertenece a una joven de aproximadamente 17 años que desapareció el 6 de julio.



El primer informe de la fiscalía departamental revela que los restos fueron hallados junto a la ropa de la víctima lo cual hace presumir que fue abusada sexualmente y luego abandonada.



El cuerpo fue trasladado a la morgue de la capital cruceña para los estudios correspondientes. Una vez finalizada la investigación, será retornado a Camiri.



Por su parte, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Santa Cruz, María Ines Galviz, manifestó a EL DEBER que harán seguimiento al caso hasta que se halle a los culpables.



“Tenemos que encontrar a los causantes y enviarlos a la cárcel, esto no puede seguir así. Personas de la zona dicen que esto pasa cada vez y que las autoridades no hacen caso cuando denuncian”, dijo Galviz.



La joven salió de su domicilio el 6 de julio a las 16:00 horas para dirigirse al domicilio de una tía. Una cooperativa de la zona indicó que la adolescente fue a esta entidad financiera para pagar una factura de luz, y que después no se supo más de ella.