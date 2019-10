García pedirá que la Iglesia lo acoja en Brasil

El periodista y director del diario digital Sol de Pando, Wilson García Mérida, decidió refugiarse en Brasil por temor a ser detenido dentro del proceso que le inició el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por supuesta “sedición”.



“Fue una decisión contra mi voluntad”, declaró vía telefónica a EL DEBER desde la clandestinidad y adelantó que no solicitará asilo o refugio en ese país, pero se trasladará hasta el estado de Acre para pedir a la Iglesia católica que lo acoja.



¿Por qué decidió salir de Bolivia rumbo a Brasil?

Fue una decisión contra mi voluntad, porque tengo mi familia en Cochabamba, tengo dos niños huérfanos de madre bajo mi tutela y necesito mantenerlos. Si bien tenía la confianza de que esto no iba a ser tan severo, pero está sucediendo lo contrario. Henry Pinto, un abogado amigo de Cochabamba, se presentó (ayer) a la Fiscalía donde yo estaba citado para las 17:00, sin embargo la fiscal Patricia Centeno rechazó los papeles que él presentó para respaldar por qué no podía estar presente en ese momento.



La fiscal también le negó revisar el expediente bajo el argumento arbitrario de que solo el imputado puede verlo. Entonces no sabemos qué tipo de pruebas está presentando el señor Quintana, no nos han dado la opción de saber sobre qué bases me ha iniciado este proceso.

También me enteré de que esta querella se abrió en La Paz. Por eso, considero que si me detenían me iban a trasladar directamente al penal de San Pedro de La Paz.



A pesar de que mi abogado amigo argumentó que no podía presentarme en Cochabamba, la fiscal le dijo que de inmediato iban a librar la orden de aprehensión. Está decidida mi detención.



¿Usted insiste en que su caso no vaya a la justicia ordinaria, sino a un Tribunal de Imprenta?

Yo respeto a la justicia, pero lo que falla es el sistema del Ministerio Público. Yo enfrento este proceso pero al menos necesitaba saber sobre qué base me lo están iniciando. Lo más probable es que están usando como prueba mis publicaciones para vincularlas con una presunta acción sediciosa, no tengo partido político y no tengo nada que ver con gente de la derecha, por lo que si Quintana tiene la osadía de vincularme con un acto sedicioso con otra gente, peor de la derecha, yo le voy a iniciar un juicio por difamación y calumnias.



Tiene la intencionalidad de acallarme y de impedir mi trabajo en Pando donde estoy contribuyendo con el proceso de cambio que impulsa la autonomía y transparencia.



¿Pedirá refugio a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) en Brasil?

Yo no quiero causar un problema diplomático entre Bolivia y Brasil, sobre todo considerando la fuerte crisis política del vecino país. No voy a pedir refugio al gobierno de Brasil (al Conare), lo que estoy haciendo es dirigirme a la capital del estado de Acre, Río Branco, donde voy a pedir el amparo de la Iglesia Católica, solicitaré que en este año de la misericordia me acoja. Espero que mientras esté bajo ese amparo se levante esta querella en mi contra que es absolutamente ilegal y se me permita presentarme a la Fiscalía cada 15 días dentro de otro proceso que Migración me inició acusándome de ser extranjero indocumentado.



¿Cuál es la situación de su familia?

Me han dado a entender que allanarían el domicilio en Cochabamba donde viven mis hijos y mis padres ancianos. Yo quiero pedir al Ministerio Público que no cometa semejante arbitrariedad y sé que es para robar la documentación que guardo en mi oficina, pero pueden intervenir lo que quieran aunque afectarán a mi familia, porque yo tengo la misma documentación a buen resguardo.



Quieren evitar pruebas que implican al señor Quintana. Seguramente voy a plantear un amparo o Hábeas Corpus para evitar el allanamiento a fin de proteger a mi familia.