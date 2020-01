Emma Watson ya no se tomará selfis con sus seguidores

La actriz Emma Watson, que está promocionando su nueva película La Bella y la Bestia, dijo en una entrevista con la revista Vanity Fair, que a partir de ahora no va a hacerse fotos con sus fans por cuestiones de seguridad y privacidad.

"Si alguien me hace una foto y la publica, en dos segundos coloca una marca de dónde estoy exactamente en un rango de 10 metros. Pueden ver lo que llevo puesto y con quién estoy. Simplemente, no puedo dar esos datos de rastreo", comentó la también embajadora de buena voluntad de la ONU desde 2016.

Watson también comentó que ofrece a sus seguidores un autógrafo o tiempo para charlar, en lugar de un selfie. "Me sentaré aquí y responderé a todas las preguntas sobre Harry Potter que tengan, pero no me puedo hacer fotos", recalcó.

Aunque otros famosos accedan (aparentemente con amabilidad) a posar con sus seguidores en las redes sociales, Watson recalca que la popularidad de Harry Potter coloca a los actores de la saga en una situación diferente. "No sé cómo explicarlo, pero el fenómeno de la pottermanía pasa a otro nivel. Roza la obsesión", detalló la actriz.

La preocupación de Watson por la privacidad también se extiende a su vida amorosa. Tiene novio, pero se niega a tratar este tema con la prensa: "No puedo hablar sobre mi novio en una entrevista y luego esperar que los paparazzi no me sigan hasta casa. No se puede tener todo". Definitivamente, tiene sentido lo que dice Watson, sobre todo teniendo en cuenta la frenética relación entre el mundo de Hollywood y los medios.