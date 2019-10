Aún no cubren acefalías en cargos clave del TSE

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, informó que aún no fueron llenadas las acefalías de cargos que quedaron tras el despido de al menos nueve funcionarios, entre ellos Juan Carlos Pinto, quien fue director del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde).



"En este momento todavía no existe un director del Sifde y tampoco en otros cargos, debido a que estos funcionarios están cumpliendo vacaciones, una vez que eso concluya se irá pensando en la contratación de personas para cubrir las acefalías", aseveró la funcionaria.



Explicó que el Sifde es el brazo operativo del TSE en el periodo electoral, con la capacitación a los funcionarios en todo el territorio nacional. Explicó que muchas de las responsabilidades fueron derivadas a los entes departamentales.



"Nuestros tribunales están llevando adelante los procesos de capacitación (...) Nosotros no tenemos conocimiento de ningún nombre oficialmente, vamos a esperar que los funcionarios cumplan con sus vacaciones y luego veremos si puede o no el nombre que menciona (José Luis Exeni)", detalló Chuquimia.



Según se conoce, los funcionarios que fueron despedidos y dejaron sus cargos vacantes pertenecen a la Secretaría de Cámara, el Departamento de Informática y otras Jefaturas al interior del Sifde.