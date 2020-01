Reportan 1.500 reclamos por impago de la renta solidaria

Dos familias cruceñas con algún pariente con discapacidad física informaron, bajo reserva de identidad por miedo a represalias, que la renta solidaria anual de Bs 1.000 que paga el Estado desde 2011 a este sector no les fue cancelada hasta ahora porque sus familiares, debidamente calificados por el Ministerio de Salud con alguna discapacidad física grave o muy grave, figuran en las cajas del Banco Unión como “no habilitados” para el pago que ya tocaba en abril.



Sobre el tema, EL?DEBER consultó a la Dirección del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (Codepedis), dependiente de la Gobernación cruceña, y Lucio Themo, su responsable, confirmó que este año han existido numerosos reclamos de personas con discapacidad porque, por alguna razón que desconoce, en la base de datos del Ministerio de Salud, en La Paz, cientos de ellos no fueron habilitados para cobrar.



Es más, según este colaborador del gobernador Rubén Costas, de 3.029 solicitudes de trámites que inició su despacho ante la Dirección del Comité Nacional de Personas con Discapacidad (Conalpedis), dependiente del Ministerio de Salud, unas 1.500 son relativas a personas con discapacidad que figuran como no habilitadas.

“Esto nos genera quejas casi a diario. Me llaman reclamándome. Y yo debo explicar que la inhabilitación para el cobro depende de la base de datos de La Paz, con el Ministerio de Salud. Que, efectivamente, nosotros hicimos el registro, pero que fue inhabilitada”, explica Themo.



Pero el Ministerio de Salud y Deportes tiene una versión diferente. Se admite que hubo algunas fallas en el sistema informático, pero dicen que fueron resueltas y que ya se ha empezado a pagar, pero se niega que exista un solo trámite de reclamo por impagos en las oficinas de esa cartera.



Los reclamos de las familias de Santa Cruz se dan poco después de que una marcha de personas con discapacidad de todo el país llegó a La Paz para reclamar a la administración del presidente Evo Morales para aumentar la renta de Bs 1.000 al año a Bs 500 por mes, es decir, unos Bs 6.000 por gestión. Dicha protesta duró meses, pero no logró la atención del Gobierno.



Desde el Ministerio de Salud

“Efectivamente, no se ha estado pagando por problemas de mantenimiento del sistema”, responde Natividad Choque, directora nacional de Promoción de Salud y responsable del tema. Sin embargo, la colaboradora de la ministra Ariana Campero explicó que los desperfectos ya fueron resueltos y que se ha empezado a pagar la renta.



Respecto a los 1.500 trámites de reclamo de los que informó la Gobernación, Choque señaló que a su oficina no ha llegado ni un reclamo o pedido por un pago de la renta procedente del Codepedis de Santa Cruz y pidió a esa dependencia que revele el estado de trámite de cada uno de los 1.500 que señala o la hoja de ruta que han seguido. “Quisiera que Codepedis de Santa Cruz muestre la hoja de ruta que ha mandado”, señaló Choque.



Fuera de ello, la directora de Promoción de la Salud reconoció que “a veces hay fallas por el cambio de nombres, a veces los desperfectos se dan porque el carné de identidad del beneficiario está vencido o porque falta su recalificación”. Sin embargo, la autoridad se comprometió a resolver todo estos días.