Fiscalía allana oficinas de Aasana y de firma LaMia

Cerca de las 11:15 llegó hasta el aeropuerto Viru Viru un grupo de agentes del Ministerio Público para proceder al allanamiento de las oficinas en donde prestaba funciones Celia Castedo Monasterio, funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA). También fueron allanadas las oficinas de la empresa LaMia.



Fue esta mujer quien emitió un informe, que hizo público EL DEBER, en el que se detalló cinco observaciones por las que la aeronave de la empresa LaMia no debía alzar vuelo desde Santa Cruz. La noche el lunes, el avión se estrelló con 77 personas de las que cuales fallecieron 71.



El fiscal Osvaldo Tejerina, uno de los cinco miembros de la comisión investigadora, confirmó la inspección y dijo que estas pesquisas son parte de la investigación formal que el Ministerio Público lleva adelante por la denuncia presentada por las autoridades nacionales de Aasana, que el viernes presentaron una querella en contra de Castedo, a la que sindican por los delitos de incumplimiento de deberes y atentado a la seguridad de los transportes.



El fiscal no precisó si lo que se está realizando en Viru Viru es un allanamiento o una intervención. Junto con él están los fiscales Fanny Alfaro, Iván Ortiz, Mirtha Mejía e Iván Quintanilla.



Hoy por la mañana el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo que las investigaciones se han iniciado y no descartó que los delitos provisionales sobre los que se inició la investigación puedan cambiar en base a los indicios y pruebas que se vayan colectando, incluso no descartó que el delito que se investigue sea por homicidio culposo.



La Fiscalía General de Bolivia anunció hoy la llegada personares de sus pares de Colombia y Brasil para coadyuvar en las investigaciones.

Personeros de la Fiscalía ingresan a oficinas de la empresa LaMia