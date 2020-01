Obama y Ban Ki-moon se despiden con críticas

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se despidió ayer de la Asamblea General de la ONU con un discurso en el que aseguró que rodear de muros a su país supondría "encarcelarlo", en una crítica velada al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, y sus propuestas aislacionistas.



"Hoy en día, una nación rodeada de muros solo conseguiría encarcelarse a sí misma", dijo Obama en el último discurso de su mandato ante la Asamblea General de la ONU.



Obama dijo que el mundo "será más seguro" si los refugiados reciben ayuda y anotó que algunos países están haciendo lo correcto, pero otros no.



De igual modo acusó a Rusia de tratar de recuperar la "gloria perdida" mediante el uso de la fuerza y subrayó que debe haber "consecuencias" para Corea del Norte por su última prueba nuclear.



"Estamos viendo cómo Rusia trata de recuperar su gloria perdida a través de la fuerza", dijo Obama en el último discurso de su mandato ante la Asamblea General de la ONU.



Sobre Corea del Norte, dijo que "cuando prueba una bomba" pone a todo el mundo "en peligro", y "cualquier país que rompa las normas internacionales (sobre las armas nucleares) debe enfrentar consecuencias".



Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se despidió este martes de los líderes mundiales con su discurso más duro, criticando la actitud de muchos, acusando a algunos de tener "sangre en las manos" y reclamando reformas para evitar que algunos países sigan bloqueando acciones internacionales.



Ban, que dejará el cargo a final de año, aprovechó su último discurso ante la Asamblea General para mostrar directamente su descontento con los jefes de Estado y de Gobierno del planeta.



"En demasiados lugares vemos a líderes que reescriben constituciones, que manipulan elecciones y que dan otros pasos desesperados para agarrarse al poder", lamentó el diplomático surcoreano.



"Los líderes deben entender que su puesto es una confianza que les da gente, no una propiedad personal", añadió.



Ban no dudó en apuntar directamente a algunos de esos dirigentes: a los de Sudán del Sur les acusó de haber "traicionado a su pueblo", a los de Corea del Norte de dedicarse a pruebas nucleares mientras su gente sufre y al presidente sirio, Bachar al Asad, de haber matado a más civiles que nadie en la guerra de su país.



Con un lenguaje inusualmente contundente, criticó también a las potencias que "siguen alimentando la maquinaria de guerra" en Siria y que tienen "sangre en sus manos".



"Hoy en esta sala hay representantes de gobiernos que han ignorado, facilitado, financiado, participado o incluso planeado y ejecutado atrocidades infligidas por todas las partes del conflicto sirio contra civiles", denunció.



Se mostró también muy crítico con aquellos líderes que alimentan el odio contra refugiados y migrantes, en particular contra los musulmanes, que están "siendo atacados" con estereotipos y sospechas que, dijo, recuerdan a momentos de un "pasado oscuro".